۳۵۰ میلیون تومان یارانه به نمایشگاه کتاب کاشان اختصاص یافت

محمد نظافتی در گفت و گو با خبرنگار مهر برگزاری سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان را در راستای برنامه های ویژه پایتخت کتاب کشور قلمداد کرد و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه های کتاب علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه، موجب رشد سرانه مطالعه می شویم.

وی ضمن اشاره به تلاش مجموعه مسئولان شهرستان کاشان در حوزه های فرهنگی و اجرایی افزود: پایتخت کتاب کشور آمادگی لازم برای برگزاری بزرگترین رویدادهای فرهنگی در حوزه کتاب کشور را دارد و پشتیبانی کامل مسئولان نیز گواه این مطلب است.

دبیر سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان از تخفیف ۴۰ درصدی خرید کتاب در این نمایشگاه خبر داد و ابراز داشت: ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب به خریداران کارت خرید کتاب تعلق می گیرد و ناشران نیز ۱۰ الی ۲۰ درصد تخفیف می دهند که در مجموع تخفیف ۳۰ الی ۴۰ درصدی را شامل علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی می شود.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ میلیون تومان یارانه خرید کتاب توسط وزارت ارشاد به سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان تخصیص داده شده است، گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، فرمانداری ویژه کاشان، شورای اسلامی شهر کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، شهرداری و ستاد برگزاری نماز جمعه کاشان از این رویداد فرهنگی در کاشان حمایت می کنند.