سامانه بالن مخابراتی در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق بیگ‌پور عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمان گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات یک مصوبه در خصوص پیام رسان انبوه هم در استان کرمان و هم کرمانشاه تنظیم شد که این امکان به استانداری یا مدیریت بحران استان ابلاغ می شود که باعث آرامش اجتماعی در زمان بحران می شود.

وی گفت: در خصوص سامانه بالن‌های ارتباطی و اینترنتی اعتباری مصوب شده و در مرحله تاسیس است.

بیگ‌پور تصریح کرد: برای همه استان ها یک سامانه بالن مخابراتی در نظر گرفتیم که به صورت تاکتیکی و عملیاتی ارتباط را برقرار کند. یکی از استان هایی که در اولویت قرار دادیم کرمان است که در اواخر فصل بهار این سامانه اجرایی می شود.

وی ادامه داد: طبق توافق نامه ای که بین وزارت نیرو و وزارت ارتباطات صورت گرفته است هم به بحث توسعه زیرساخت های وزارت نیرو و هم به نیازمندی های حوزه ارتباطات توجه شده است ولی بخش عمده به مدیریت بحران برمی گردد.