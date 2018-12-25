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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۰۴

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

سامانه بالن مخابراتی در کرمان راه اندازی می شود

سامانه بالن مخابراتی در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی سامانه بالن مخابراتی در کرمان طی بهار سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق بیگ‌پور عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمان گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات یک مصوبه در خصوص پیام رسان انبوه هم در استان کرمان و هم کرمانشاه تنظیم شد که این امکان به استانداری یا مدیریت بحران استان ابلاغ می شود که باعث آرامش اجتماعی در زمان بحران می شود.

وی گفت: در خصوص سامانه بالن‌های ارتباطی و اینترنتی اعتباری مصوب شده و در مرحله تاسیس است.

بیگ‌پور تصریح کرد: برای همه استان ها یک سامانه بالن مخابراتی در نظر گرفتیم که به صورت تاکتیکی و عملیاتی ارتباط را برقرار کند. یکی از استان هایی که در اولویت قرار دادیم کرمان است که در اواخر فصل بهار این سامانه اجرایی می شود.

وی ادامه داد: طبق توافق نامه ای که بین وزارت نیرو و وزارت ارتباطات صورت گرفته است هم به بحث توسعه زیرساخت های وزارت نیرو و هم به نیازمندی های حوزه ارتباطات توجه شده است ولی بخش عمده به مدیریت بحران برمی گردد.

کد مطلب 4495634

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