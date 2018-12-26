آیت الله شاهرودی از کارآمدترین نیروی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند

حجت الاسلام علی احتشام در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیت الله شاهرودی از ارکان حوزه های علمیه بود، اظهار داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی از جمله افرادی بود که برای انجام فرایض الهی سر از پا نمی شناخت و در خارج از کشور نیز به تبلیغ دین می پرداخت.

وی ضمن اشاره به بخشی از زندگینامه آیت الله هاشمی شاهرودی در خارج و داخل کشور افزود: این عالم مجاهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از مردم عراق با تنی چند از علما مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را بنیان و چند سال ریاست آن را به عهده داشت.

امام جمعه موقت کاشان ضمن اشاره به دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و تایید مقام معظم رهبری توسط آیت الله هاشمی شاهرودی ابراز داشت: آیت الله هاشمی شاهرودی رهبر انقلاب اسلامی را به عنوان فقیه مطلق در مقابل دیگران یاد می کردند و در تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان یک نیروی کارآمد حضوری فعال داشت.

وی ضمن تاکید به برگزاری باشکوه مراسم آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: رحلت این عالم حقیقتا ضایعه بزرگ برای ملت ایران محسوب می شود و توصیه می شود تا مراسم بزرگداشت این عالم با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود.