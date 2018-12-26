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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۳

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

پرداخت زکات در زنجان ۴۱ درصد رشد دارد

پرداخت زکات در زنجان ۴۱ درصد رشد دارد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: طی ۹ ماه امسال بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات در استان زنجان جمع‌آوری‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای زکات، افزود: در بحث تبیین فرهنگ زکات در استان زنجان اقدامات خوبی صورت گرفته ولی تا نقطه مطلوب فاصله‌ داریم.

وی اظهار کرد: طی ۹ ماه امسال بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات در استان زنجان جمع‌ آوری‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال هدف‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای جمع‌آوری زکات در استان زنجان ۱۳ میلیارد تومان است  و طی سال گذشته  بیش از ۹.۵ میلیارد تومان زکات در استان زنجان جمع‌آوری شد.

صفری تأکید کرد: ۶۲ درصد از درآمدهای زکات دراستان زنجان برای نیازمندان و ۳۸ درصد برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود که در سال گذشته بیش از ۸۵ پروژه عمرانی در بخش ساخت مسکن، خانه عالم، مسجد و غیره هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان بر تقویت فرهنگ زکات در استان تأکید کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ پرداخت زکات در جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

صفری گفت: ترویج، فرهنگ‌سازی و جمع‌آوری زکات از شاخص‌های اثرگذار در اقتصاد مقاومتی است و خوشبختانه در استان زنجان فرهنگ پرداخت زکات به خوبی جا افتاده است ولی باز باید رسانه ها بیشتر فرهنگ  پرداخت زکات را اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4495638

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