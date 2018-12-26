پرداخت زکات در زنجان ۴۱ درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای زکات، افزود: در بحث تبیین فرهنگ زکات در استان زنجان اقدامات خوبی صورت گرفته ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی اظهار کرد: طی ۹ ماه امسال بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات در استان زنجان جمع آوریشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال هدفگذاری پیشبینیشده برای جمعآوری زکات در استان زنجان ۱۳ میلیارد تومان است و طی سال گذشته بیش از ۹.۵ میلیارد تومان زکات در استان زنجان جمعآوری شد.
صفری تأکید کرد: ۶۲ درصد از درآمدهای زکات دراستان زنجان برای نیازمندان و ۳۸ درصد برای اجرای طرحهای عمرانی هزینه میشود که در سال گذشته بیش از ۸۵ پروژه عمرانی در بخش ساخت مسکن، خانه عالم، مسجد و غیره هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان بر تقویت فرهنگ زکات در استان تأکید کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ پرداخت زکات در جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
صفری گفت: ترویج، فرهنگسازی و جمعآوری زکات از شاخصهای اثرگذار در اقتصاد مقاومتی است و خوشبختانه در استان زنجان فرهنگ پرداخت زکات به خوبی جا افتاده است ولی باز باید رسانه ها بیشتر فرهنگ پرداخت زکات را اطلاع رسانی کنند.
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