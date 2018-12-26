هیئت دو و میدانی استان اصفهان با مشکل کمبود اعتبار مواجه است

رسول یزدیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای هیئت دو و میدانی استان اصفهان اظهار داشت: مسابقات انتخابی صحرانوردی را در دو بخش پسران و دختران، در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و طی دو مرحله برگزار کردیم و تیم بانوان ما ۳۰ آذر در مریوان و تیم آقایان ۱۰ دی در گرمسار در مسابقات کشوری شرکت میکنند.
وی پیرامون وضعیت ورزش دو و میدانی بیان داشت: خوشبختانه دو و میدانی استان وضعیت بدی ندارد و هماکنون یکی از نوجوانان اصفهانی به نام علیرضا حاجهاشمی به همراه مربی خود آقای پورصالحی در اردوی انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی حضور دارند.
رئیس هیئت دو و میدانی استان ادامه داد: استان اصفهان از نظر جایگاه در سالهای اخیر معمولا در جایگاههای اول تا پنجم کشور قرار داشته است اما از نظر زیرساختی، سالهاست استان اصفهان از امکانات کافی و مناسب محروم است اما با این وجود شهرستانهای ما از جمله آران و بیدگل، فلاورجان، مبارکه و خمینیشهر، شهرستانهای فعالی هستند و پتانسیلهای خوبی در آنها وجود دارد که باید از آن استفاده کرد.
وی از تقویت زیرساختها گفت و افزود: طبق اقدامات انجام شده، ورزشگاه میدان آزادی خوراسگان تا پایان سال به شکلتارتان تجهیز خواهد شد و امیدواریم این کار بخشی نیازهای زیرساختی ما را تامین کرده و تقویت کند
یزدیزاده پیرامون فعالیتهای آموزشی هیئت دومیدانی استان افزود: در کنار این فعالیتها هیئت دو و میدانی استان اصفهان به مباحث آموزشی نیز توجه دارد و یک دوره مربیگری درجه سه به میزبانی شهرستان کاشان برنامهریزی شده که در بهمن ماه برگزار خواهد شد.
وی پیرامون مشکلات ورزش دو و میدانی تصریح کرد: متاسفانه هیئت ورزش دو و میدانی استان اصفهان نخست با مشکل کمبود اعتبارات و سپس با مشکل نبود زیرساختهای کافی و مناسب روبرو است که امیدواریم این مشکلات برطرف شوند.
رئیس هیئت دو و میدانی استان اصفهان بیان داشت: امسال اولین سالی بود که استان اصفهان در هر دوبخش آقایان و بانوان لیگ دومیدانی کشور، دو نماینده داشت که این حاصل حمایت مجموعه سپاهان و مجموعه ذوبآهن است و من امیدوارم با تداوم این حمایتها شاهد درخشش اصفهان در این ورزش باشیم.
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