ژن چند قلوزایی در ۱۰ هزار راس گوسفند افشار زنجان تثبیت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، به اجرای طرح اصلاح نژاد گوسفند افشاری اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح برای هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: ژن چند قلوزایی تا کنون در ۱۰هزار راس گوسفند افشار استان زنجان تثبیت شده و این برای استان بسیار خوب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از سال ۸۵ سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه زنجان به صورت مشترک طرح تحقیقات اصلاح نژاد گوسفند افشاری را شروع کردند و ۲۵ استان کشور متقاضی این طرح هستند.

جعفری تاکید کرد: امسال یکی از سرمایه گذاران این طرح را برای ۵ هزار راس گوسفند انجام خواهد داد.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای طرح اصلاح نژاد گوسفند افشاری افزایش بهره‌وری و اقتصادی کردن تولید در بخش پرورش گوسفند است و در این میان با اجرای این طرح می‌توان کمبود تولید که در واحدهای دامی روستاهای استان زنجان وجود دارد را توسط واحدهای صنعتی که دام اصلاح‌شده در اختیار دارند را تأمین کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: ایران جزو هشت کشور دارنده فناوری چندقلوزایی است و این فناوری از ۱۵ سال گذشته به همت پژوهشگران دانشگاه زنجان در ایران و در استان زنجان کلید خورد.

جعفری گفت: طرح اصلاح نژاد گوسفند افشاری از جمله طرح‌های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان است.