مهلت یک ماهه ایجاد پارک سوار روستایی در اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی در جلسه شورای ترافیک شهرستان اسفراین با تاکید براینکه مسافربرهای شخصی باید ساماندهی شوند، اظهار کرد: سرعتگاه های جاده ای و شهری که فاقد مجوز از شورای ترافیک هستند، مراحل قانونی و اخذ مجوز را طی کنند در غیر این جمع آوری خواهند شد.

رستمی افزود: همچنین سرعتگاه هایی که نیاز به اصلاح دارند نسبت به شناسایی اقدام و بهسازیآن ها هرچه سریع تر انجام شود.

وی بر تصمیم گیری بر اساس بازدیدهای میدانی از سوی کارشناسان فنی و کار کارشناسی تاکید و اضافه کرد: درخواست های مطرح شده در شورای ترافیک پیش از به تصویب رسیدن باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی شود و اصلا ملاک تصمیم گیری در شورای ترافیک وقوع یک تصادف نباشد و مدیران در این شورا به همراه کارشناسان فنی و زبده در حوزه ترافیک حضور یابند.

فرماندار اسفراین همچنین بر ضرورت اعلام نقاط حادثه خیز این شهرستان توسط دستگاه های متولی تاکید کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده نقاط حادثه خیز شهرستان توسط دستگاه های متولی به شورای ترافیک اعلام شود.

رستمی با بیان اینکه در بعضی ساعات روز شاهد ترافیک در سطح شهر هستیم، تصریح کرد: روزانه بر تعداد خودروها در شهر افزوده می شود، بنابراین اگر اکنون تمهیدات لازم اتخاذ نشود تا چند سال آینده دچار مشکلات زیادی خواهیم شد.