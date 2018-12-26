۲۳۶ مأموریت اورژانسی توسط بالگرد یاسوج و گچساران انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال پوران فرد افزود: با خدمات پزشکی ارائه شده ۹۰ درصد از آسیب های ثانویه و احتمال مرگ و میر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه از مجموع ماموریت‌های انجام شده توسط اورژانس هوایی استان ۱۷۱ مأموریت توسط اورژانس هوایی یاسوج و ۶۵ مأموریت توسط اورژانس هوایی گچساران انجام گرفته است، افزود: خدمات اورژانس هوایی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

پوران فرد بیماران سکته مغزی، سکته قلبی، زنان باردار و مصدومین تصادف را از جمله افرادی عنوان کرد که اورژانس هوایی در سایر مناطق استان به آنها ارائه خدمت کرده است.

وی هزینه ماهانه دو بالگرد در استان را ۳۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی پایگاه هوایی میزان فوتی در حوادث نیز کاهش یافته که این امر بیانگر توسعه هوایی در استان است.