واگذاری۸۰ درصد واحدهای مسکن مهر در دهه فجر/۳۴۳۹واحدآماده تحویل

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نژاد صفوی سه شنبه شب در نشست شورای مسکن استان افزود: این واحدها با رفع مشکلات انشعابات گاز، برق و آب واگذار می شوند.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۴۳۹ واحد مسکن مهر آماده واگذاری به متقاضیان استان است، گفت: تعداد کل واحدهای مسکن مهر که در تعهد راه و شهرسازی هستند، پنج هزار واحد است که از این تعداد یکهزار و ۴۴۰ واحد به متقاضیان واگذار شده است.

نژاد صفوی واحدهای واگذار شده را در شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران عنوان کرد و افزود: ۱۳۶ واحد دیگر نیز در شهرهای یاسوج و دهدشت در حال ساخت هستند و تا پایان سال جاری این واحدها تکمیل می شوند.

وی با بیان اینکه برخی از واحدهای واگذار شده مسکن مهر دارای مشکلاتی هستند، اظهار داشت: در راستای رفع این مشکلات و برطرف کردن نواقص پیمانکاران این واحدها احضار شده و رفع نقص این واحدها به آنان ابلاغ شده و چنانچه پیمانکاران از این ابلاغ سرپیچی کنند با آنان برخورد قضایی خواهد شد.