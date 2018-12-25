آژانس مهاجرتی آمریکا از مرگ دومین کودک در بازداشتگاه مرزی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا سه شنبه شب تأیید کرد که پسربچه ای هشت ساله اهل جمهوری گوآتمالا نیمه شب سه شنبه در یک بازداشتگاه مرزی مهاجران جان خود را از دست داد.

این دومین کودک مهاجری است که ظرف یک ماه جاری، جان خود را در بازداشتگاههای مهاجران در آمریکا از دست داده است.

اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرد که این پسربچه در روز دوشنبه «علائمی از ابتلا به یک بیماری احتمالی» را نشان می داد که پس از مراجعه به بیمارستانی در ایالت نیومکزیکو ابتلای وی به تب و سرماخوردگی تشخیص داده شد. این پسربچه بیمار پس از معاینه و تجویز دارو، از بیمارستان مرخص شد؛ اما همان شب به دلیل حالت تهوع و استفراغ بار دیگر در بیمارستان بستری شد.

در نهایت، این پسربچه گوآتمالایی نیمه شب سه شنبه جان خود را از دست داد. مقامات اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا می گویند که هنوز علت مرگ این پسربچه مهاجر مشخص نشده است.

این در حالی است که در ماه میلادی جاری، یک دختربچه هفت ساله گوآتمالایی نیز مدت کوتاهی پس از بازداشت، در بازداشتگاه مرزی آمریکا جان خود را از دست داد. کم شدن آب بدن، وجود عفونت در بدن و تب احتمالاً علل مرگ این دختربچه مهاجر بودند. جنازه این دختربچه پس از مرگ به روستایی دوردست در گوآتمالا که محل سکونت والدینش بود، برگردانده شد.