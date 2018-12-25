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۵ دی ۱۳۹۷، ۱:۳۷

نوبخت؛

کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۳.۵ برابر می‌شود

کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۳.۵ برابر می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده برای تأمین نیازهای معیشتی مردم در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این اعتبار برای واردات ۲۵ قلم کالای مورد نیاز مردم و کمک غیرمستقیم به سبد غذایی آنان است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ شصت و پنج هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت کمک های بلاعوض یا به صورت وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. 

نوبخت افزود: یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده مهار تورم است. 

وی گفت: بودجه سال ۹۸ را بر اساس شرایط تحریمی دیده ایم و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده ایم. 

نوبخت افزود: درآمدهای نفتی بودجه امسال ۲۷ میلیارد دلار بود که سال آینده با ۲۸ درصد کاهش ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سال آینده ۲۷ هزار میلیارد تومان در بودجه دستگاه های اجرایی صرفه جویی خواهد شد. 

نوبخت افزود: برای یک برنامه دو ساله و به منظور اصلاح بودجه دولت ۱۰ اصلاح ساختاری به عنوان نقشه راه دیده شده است.

وی گفت: کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی که پیشتر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود هم اکنون به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نوبخت افزود: بودجه عمومی کشور ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و دولت مکلف شده است تا ۵ درصد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون شک به این بودجه اضافه خواهد شد. 

وی گفت: در بودجه امسال برای ایجاد ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به ۱ میلیون و ۷۷ هزار افزایش خواهد یافت. 

نوبخت افزود: برای حفظ اشتغال موجود نیاز به برداشت ۱ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند. 

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ۱۴ برنامه اشتغال زایی را با وزارتخانه ها امضا کرده است. 

نوبخت افزود: در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

وی گفت: در بودجه سال ۹۸ پیش بینی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم اما مطالبه جدی از دولت برای افزایش این قیمت به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود داشت. 

نوبخت افزود: میانگین قیمت بنزین در منطقه ۵۲ تا ۵۴ سنت است که ما آن را در کشور ۱۲ سنت عرضه می کنیم.

وی گفت: ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سقف معافیت مالیاتی در سال آینده معادل امسال و برابر با ۲۷ میلیون تومان در سال است. 

نوبخت گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۱ درصد رشد خواهد داشت. 

وی افزود: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی امسال ۵.۶ درصد و سال آینده ۵ درصد است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: دولت سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تسویه کرد. 

وی افزود: تلاشمان این است که با وجود همه مشکلات پرداخت بدون تأخیر و به موقع صورت گیرد. 

نوبخت گفت: تبصره های ۱۴، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال آینده برای تحقق بخش هایی از برنامه ششم توسعه تدوین شده است. 

​رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید در نظر داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی تنظیم شد در حالی که در شرایط تحریمی هستیم.

کد مطلب 4495665

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