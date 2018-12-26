به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، کارلوس کی روش حساب ویژه ای روی سعید عزت اللهی برای بازی در رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا کرده بود. او همچنین قصد داشت علی کریمی را به عنوان جانشین احتمالی عزت اللهی با خود ببرد اما آسیب دیدگی هافبک ملی پوش استقلال تهران نیز سبب شد تا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روی اسم او نیز قلم قرمز بکشد.

کی روش تا آخرین ساعات منتظر ماند تا پاسخ نهایی تست پزشکی مصدومان تیم ملی فوتبال ایران به دستش برسد اما وقتی دید امیدی به بازگشت آنها ندارد مجبور شد با آنها خداحافظی کند.

کاوه رضایی با وجود اینکه در جام جهانی روسیه نیز در لیست نهایی کی روش حضور نداشت اما سرمربی تیم ملی ایران قصد داشت رضایی را در قطر بیازماید اما این اتفاق رخ نداد تا مهاجم مصدوم بروژ بلژیک هم نتواند در تورنمنت پیش رو، لباس تیم ملی را بر تن کند.

آسیب دیدگانی که باعث شدند تا کادر فنی تیم ملی چاره ای جز خط زدن اسم آنها نداشته باشد تا لیست تیم ملی فوتبال ایران برای رقابت های مهم جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در امارات تغییر کند.

برنامه‌ دیدارهای ایران در جام ملت‌های آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:

* ایران - یمن، روز ۱۷ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰

* ایران - ویتنام، روز ۲۲ دی‌ماه؛ ساعت ۱۵:۳۰

* ایران - عراق، روز ۲۵ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰