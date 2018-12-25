داعش مسئولیت حمله به وزارت خارجه لیبی را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب گذاری انتحاری در ساختمان وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی در شهر «طرابلس» پایتخت این کشور را برعهده گرفت.

گفتنی است که در حمله افراد مسلح به مقر وزارت خارجه لیبی در شهر طرابلس که با وقوع یک انفجار بزرگ در محوطه این وزارتخانه همراه بود، یک تن کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

یک منبع آگاه در وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که افراد مهاجم به ساختمان این وزارتخانه کشته شده‌اند. طبق اعلام این منبع، یک نفر از مهاجمان با جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد و یک نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی کشته شد.

دولتهای ترکیه و قطر نیز با صدور بیانیه این حمله تروریستی را محکوم کردند.