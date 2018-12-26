کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان به همه مردم تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر, بهمن مرادنیا شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان، اظهار داشت: اگر دستگاهی به هر دلیلی در راستای بزرگداشت شهدا و برگزاری برنامه با محوریت کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کم کاری کرده، در واقع به شهدا کم لطفی کرده است و باید در این رابطه پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه وظایف همه دستگاه ها بر مبنای وظایف ذاتی آنها تقسیم شده و هر دستگاه و کمیته باید بنابر مسئولیت خود بخشی از اعتبارات مورد نیاز را تامین کند, افزود: نباید برای انجام وظایف محوله منتظر تامین اعتبار باشیم و می توانیم از اعتبارات دیگر بخش ها برای این زمینه استفاده کنیم.

استاندار کردستان در خصوص تامین اعتبار لازم برای برگزاری این کنگره، ادامه داد: اینکه بخواهیم اعتبارات لازم را به صورت متمرکز تامین کنیم امکانپذیر نیست و هر دستگاهی می تواند بخشی از اعتبارات فرهنگی خود را به این کنگره اختصاص دهد.

مرادنیا یادآور شد: ما می خواهیم برنامه های کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت و در شان ایثارگری شهدا برگزار شود و در این راستا باید از همه امکانات خود بهره بگیریم.

وی در ادامه سخنان خود از کم کاری برخی دستگاه ها در انجام وظایف محوله در خصوص این کنگره گلایه کرد و بیان کرد: برخی مسئولیت ها جزو شرح وظایف دستگاه ها است و قرار نیست همه کارها در قالب کنگره انجام شود.

استاندار کردستان گفت: متاسفانه تعدادی از دستگاه ها فعالیت های مربوط به کنگره را جدی نگرفته اند و از مسئولان امر انتظار داریم با توجه به اهمیت یادواره شهدا در این رابطه با جدیت بیشتری پای کار بیایند و عدم جدیت قابل قبول و قابل پذیرش نیست.

مرادنیا در پایان سخنان خود اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع لازم است در نیمه دوم دی ماه به منظور پیگیری مصوبات جلسات گذشته و در راستای اجرایی شدن کارهای پیش رو جلسه دیگری برگزار شود و حضور مدیران دستگاه های اجرایی در ای جلسه الزامی است.