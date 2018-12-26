آغاز طرح مبارزه با عرضه غیرمجاز دام در کرمانشاه

بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به بحث مطرح شده در کارگروه سلامت و امنیت غذایی در حوزه بهداشت مبارزه با عرضه غیرمجاز دام به ویژه در مناطق حاشیه شهر اولویت اصلی مرکز بهداشت و درمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح مبارزه با عرضه غیرمجاز دام آغاز شده و از حکم مقام قضایی نیز برای برخورد با خاطیان برخوردار است، افزود: همچنین با دستفروشان عرضه کننده فلافل و جگرکی ها در سطح شهر برخورد خواهد شد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه بیان کرد: این برخورد توسط مرکز بهداشت، شهرداری، دامپزشکی تحت نظارت فرمانداری با همکاری نیروی انتظامی و با دستور مقام قضایی انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در این میان پس از برخورد با جگرکی‌های دستفروش در انتهای خیابان مسکن برخورد شد و تعدادی از خودروهای آنان توقیف شد.

خدادادیان عنوان کرد: همچنین به دامداری های حاشیه شهرک‌ها در مناطق آناهیتا، دره دراز و جعفر آباد نیز اخطار ۲۰ روزه دادیم تا از عرضه غیرمجاز دام خودداری کنند، هفته آینده نیز به طور جدی این مهلت به پایان می رسد و با خاطیان برخورد خواهد شد.