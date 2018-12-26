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۵ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۴

محمد علی الحوثی:

اسرائیل و هم پیمانانش به شکست در سوریه اعتراف کنند

اسرائیل و هم پیمانانش به شکست در سوریه اعتراف کنند

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تاکید کرد که رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای آن باید به شکست خود در سوریه در برابر محور مقاومت اعتراف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در پست توئیتری خود نوشت: اسرائیل و کشورهای هم پیمان آن در منطقه باید به شکست خود در سوریه و در برابر محور مقاومت اذعان کنند.

وی در ادامه افزود: عقب نشینی آمریکا از سوریه دلیل کافی برای اثبات این مسأله است.

اخیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم واشنگتن برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داده است.

الحوثی تاکید کرد: زمانی که برخی از یمنی ها برای بندگی کشورهای مرتجع اقدام کردند در واقع این کار آنها به معنی وطن فروشی در برابر منافع تنگ نظرانه شخصی به شمار می آید.

کد مطلب 4495690

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