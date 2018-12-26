مدیریت شهری از مدال آوران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی تجلیل کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رقیه بابایی: نمایندگان مردم قزوین در شورای شهر شب گذشته در جلسه علنی این شورا که با حضور شهردار، مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، از مدال‌آوران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی تجلیل کردند.

اختصاص ۱۵ درصد مدال‌های مسابقات آسیایی و پارا آسیایی به قزوین غرورآفرین است

نایب رئیس شورای شهر قزوین کسب ۱۵ درصد از مدال‌های مربوط به مسابقات آسیایی و پارا آسیایی توسط ورزشکاران قزوینی را رویدادی ارزشمند و غرور آفرین خواند و گفت: شورای پنجم شهر قزوین تا آخر در کنار جامعه بزرگ ورزش باقی خواهد ماند.

مهدی عبدالرزاقی همچنین از تخصیص اعتبار سه و نیم میلیارد تومانی مجموعه مدیریت شهری به حوزه ورزش خبر داد و گفت: این اعتبار در توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر به چهار سالن ورزشی چند منظوره و در حال ساخت اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است تا این سالن‌ها به نواحی کم‌برخوردار اختصاص پیدا کند.

عبدالرزاقی ادامه داد: ایستگاه‌های ورزش همگانی در سطح شهر قزوین ۱۶ ایستگاه بود که با تلاش شورای پنجم این تعداد اکنون به ۴۶ ایستگاه رسیده و امیدواریم تا سال آینده به ۱۰۰ ایستگاه ورزشی افزایش یابد.

این نماینده مردم قزوین در پارلمان محلی، ورزش را عامل نشاط و سلامت جامعه دانست و تصریح کرد: ورزش بهترین عامل کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: ارتقای سطح ورزش قزوین از تیپ ۳ به تیپ ۲ بسیار اهمیت دارد و امشب خاطره‌انگیزترین جلسه شورای شهر است و با اطلاع از همه سختیها و مشکلات قهرمانان ورزشی امیدواریم این موفقیتها ادامه یابد.

ورزش بهترین راهکار تضمین سلامت است

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت شورای شهر نیز با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم توجه به ورزش با هدف ایجاد نشاط و سلامت در جامعه است، افزود: شورای پنجم ورزش را بهترین راهکار ایجاد سلامتی در جامعه می‌داند.

زهرا یوسفی تاکید کرد: اهتمام شورا بهبود وضعیت ورزش است و این که چند عضو شورا از جامعه ورزشی هستند در این تلاش تاثیر بسزایی دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین افزایش چند برابری اعتبار شهرداری در حوزه ورزش را از جمله اقدامات مثبت شورای پنجم دانست و با ابراز امیدواری نسبت به افزایش چشم‌گیر این اعتبار در سال آینده گفت: این اعتبار برای ساخت و توسعه زیرساخت‌های ورزشی هزینه خواهد شد.

وی به برقراری ارتباط موثر بین مجموعه مدیریت شهری وسازمان ورزش وجوانان استان اشاره کرد و گفت: همه مساعدت‌های شورا و شهرداری به حوزه ورزش با تایید این سازمان صورت می‌ گیرد.

یوسفی تصریح کرد:ورزش‌های همگانی وقهرمانی هر دو از اولویت‌های شورا و شهرداری است و این تجلیل صرف‌نظر از زاویه مادی حائز ارزش معنوی است.

ورزشکاران قزوینی پتانسیل کسب مدال المپیک را دارند

دیگر عضو شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این جلسه بیان کرد: ورزشکاران قزوینی پتانسیل کسب مدال المپیک ۲۰۲۰ را دارند.

سعید دقیقی با تاکید بر لزوم حمایت مالی از ورزشکاران قزوینی، بهمن عسگری و رضا علی‌پور را دو ورزشکار دارای بیشترین شانس دریافت مدال المپیک دانست و از شهردار قزوین خواست با حمایت مالی از این دو ورزشکار موجب دلگرمی آنها شود.

نماینده مردم قزوین در پارلمان محلی با بیان این مطلب که برخی از رشته‌های ورزشی مانند فوتبال و والیبال درآمدزا و تامین کننده نیاز مالی ورزشکاران هستند، ادامه داد: در اغلب رشته‌های ورزشی این امکان وجود ندارد و قهرمانان ورزشی برای دیده شدن مدت‌ها زحمت و البته انتظار می‌کشند، از همین‌رو حمایت مالی از این افراد ضروری است.

دقیقی کسب ۱۵ درصد از مدال‌های مسابقات آسیایی و پارا آسیایی توسط ورزشکاران قزوین را دستاورد بزرگی دانست و از زحمات این افراد تشکر کرد.

شورای پنجم از بانوان ورزشکار حمایت می‌کند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای شهر با ابراز خرسندی از موفقیت تعدادی از بانوان در مسابقات آسیایی و پارا آسیایی اخیر، تاکید کرد: شورای شهر در کنار بانوان ورزشکار است و از آنها حمایت می کند.

این مسئول تاکید کرد: افتخار زنان ورزشکار افتخار تمام زنان جامعه است و هر ۹ عضو شورا حامی جامعه ورزشی هستند.

قافله‌باشی با اشاره به مظلومیت زنان در حوزه ورزش، ورزش زنان را نیازمند توجه و حمایت بیشتری دانست و تصریح کرد: در اغلب موارد موفقیت بانوان ورزشکار در داخل سالن‌های ورزشی باقی می‌ماند و حتی تصاویر موفقیت‌های آنها نیز هیچ جا منعکس نمی‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین تلاش ورزشکاران را ارزشمند دانست و با اشاره به رشد ورزش قزوین در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: ما در سالهای اخیر به پیروزی‌ها و احتزاز پرچم کشورمان در میادین ورزشی عادت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: شورای پنجم در توجه به حوزه ورزش کارنامه قابل قبولی دارد و اعتقاد ما این است که شهر قزوین از پتانسیل ورزشی بالا و ورزشکاران قابل افتخاری مانند عسگری و علی‌پور بهره‌مند است.

قافله‌باشی با اشاره به این مطلب که ورزش، تنها نیاز جوانان نیست و این گروه نیازهای دیگری نیز دارند، از آمادگی شورا برای ارتباط موثر با تشکل‌ها و گروه‌های هدف سازمان جوانان خبر داد و از مدیرکل سازمان ورزش و جوانان خواست نسبت به احیای خانه تشکل‌های جوانان قزوین اقدام کند.

ورزشکاران، سرمایه‌های ملی هستند

رئیس کمیسیون املاک و مستغلات شورای شهر قزوین ورزشکاران را سرمایه‌های ملی دانست که باید قدرشناس آنها باشیم.

احد چگینی پیشنهاد داد با استاندار قزوین در خصوص اشتغال و تامین مسکن ورزشکاران رایزنی شود زیرا این افراد تمام تلاش خود را وقف حوزه ورزش و خوشحالی مردم کرده‌اند و چه بسا اگر این میزان از انرژی را صرف معیشت خود می‌کردند، امروز موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده بودند.

وی اضافه کرد: اگرچه حمایت از ورزشکاران جزء وظایف ذاتی مجموعه مدیریت شهری نیست اما این مجموعه برای ماندگاری نام ورزشکاران و سربلندی قزوین از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

چگینی تصریح کرد: ورزشکاران در واقع نام‌آوران سرزمین و میهن اسلامی هستند و کسب این نام‌آوری برای کشور و استان کار سختی است که باید قدردان تلاش این افراد باشیم.

افزایش بودجه ورزش یک جهش بزرگ است

رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شورای شهر نیز تاکید کرد: افزایش ۸ برابری بودجه ورزش جهشی بزرگ در مجموعه مدیریت شهری است.

محسن حق شناس ادامه داد: شورای پنجم شعار ورزشی نداد بلکه شعور ورزشی را به منصه ظهور گذاشت.

این مسئول موفقیت ورزشکاران را اتفاق بسیار بزرگی خواند و اضافه کرد: یکی از معدود مواقعی که سرود ملی کشورها در آن نواخته می‌شود هنگام موفقیت و کسب مدال ورزشکاران آن کشور است و این امر نشان‌دهنده بزرگی کاری است که ورزشکاران انجام می‌دهند.