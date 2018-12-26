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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۷

نماینده پارلمان روسیه:

قدرت دفاع موشکی سوریه در سایه اس-۳۰۰ افزایش زیادی داشته است

قدرت دفاع موشکی سوریه در سایه اس-۳۰۰ افزایش زیادی داشته است

یکی از نمایندگان پارلمان روسیه تاکید کرد که تجهیز سوریه به سامانه دفاعی اس-۳۰۰ باعث افزایش قدرت ارتش این کشور برای دفع حملات موشکی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکسی پوشکوف» نماینده پارلمان روسیه در پست توئیتری خود با اشاره به حمله شب گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه تاکید کرد: تجهیز سوریه به سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ توسط روسیه باعث شده تا قدرت این کشور در مقابله با حملات موشکی افزایش چشمگیری داشته باشد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته در تجاوزی جدید به سوریه علیه این کشور حملات موشکی انجام دادند.

یک منبع نظامی سوریه نیز اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد از میان ۱۰ موشک شلیک شده ۸ موشک را ساقط کند.

کد مطلب 4495709

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