ترکیه: دسترسی کارشناسان آمریکایی به اس-۴۰۰ روسی شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه گزارش‌ها درباره موافقت این کشور با دسترسی کارشناسان آمریکایی به سامانه اس-۴۰۰ روسی را تکذیب کرد.

گفتنی است «بلومبرگ» پیشتر در گزارشی مدعی شده بود که آنکارا پیشنهاد بررسی اس-۴۰۰ از سوی آمریکایی‌ها را مطرح کرده است.

این در حالی است که علیرغم مخالفت واشنگتن، ترکیه در مرحله نهایی کردن خرید سامانه ضد موشک روسی است.

همزمان، ترکیه از تمایل برای خرید سامانه‌های پاتریوت آمریکایی نیز سخن گفته حال آنکه وزارت خارجه آمریکا نیز با این درخواست موافق است.