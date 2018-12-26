تغییرات کلی در دستیاران کمالوند/ یک بازیکن باتجربه در بین مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند که فصل جاری را با تیم اکسین البرز آغاز کرد و در نیمه راه نیم فصل نخست از این تیم جدا شد، بعنوان سرمربی جدید تیم آلومینیوم اراک انتخاب شد تا نیم فصل دوم با این تیم در لیگ دسته اول حضور داشته باشد.

کمالوند در تیم جدیدش هیچ یک از دستیاران سابقش را ندارد و به جای آنها ۳ دستیار جدید را به کار گرفته است. علیرضا جلیلی و امیر محبی که پیش از این بعنوان بازیکن و آنالیزور سالها با کمالوند همکاری داشتند دو تن از این دستیاران هستند.

سومین دستیار کمالوند، مرتضی اسدی مدافع سابق تیم های تراکتورسازی، صنعت نفت آبادان و اکسین البرز است. اسدی که بعد از جدایی کمالوند از اکسین از این تیم کنار رفت، بعنوان یکی از دستیاران وی در تیم آلومینیوم اراک مشغول به کار شد.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر با ۲۳ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد. محمد ربیعی سرمربی این تیم در نیم فصل اول بود که از مسئولیتش کنار گذاشته شد.