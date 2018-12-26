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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۲

با پایان نخستین اردوی تیم ملی؛

لیست جدید آزادکاران اردونشین روز شنبه اعلام می‌شود

لیست جدید آزادکاران اردونشین روز شنبه اعلام می‌شود

نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در حالی روز گذشته به پایان رسید که نفرات دعوت شده به اردوی بعد روز شنبه معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی طی روزهای ۲۶ آذر تا ۴ دی ماه در خانه کشتی تهران برپا شد و بسیاری از چهره های قدیمی و دور از عرصه ملی دوباره وارد گود شدند.

با پایان این مرحله از تمرینات، برخی از آزادکاران باید طی امروز تا جمعه در رقابتهای انتخابی تیم ملی به میدان بروند. پیکارهایی که عیار بسیاری از آزادکاران را نشان خواهد داد و کادر فنی می تواند با توجه به این رقابتها، برترین نفرات را در جام تختی به میدان بفرستد.

گفته می شود اردوی بعدی تیم ملی کشتی آزاد از ۱۰ دیماه در خانه کشتی استارت می خورد و نفرات دعوت شده طی یک یا دو روز در اردو گردهم خواهند آمد. البته در اردوی بعدی خبری از افزایش اردونشینان نخواهد بود و آغاز تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی نیز باعث محدودیت های خاصی در خانه کشتی می شود.

کد مطلب 4495728

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