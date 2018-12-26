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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده چالوس/ممنوعیت تردد موتورسیکلت

اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده چالوس/ممنوعیت تردد موتورسیکلت

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز محدودیت‌های ترافیکی جاده کرج - چالوس در ایام پایانی هفته را اعلام کرد.

سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه پنجم دی‌ماه تا ساعت شش بامداد روز شنبه هشتم دی‌ماه تردد موتورسیکلت در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی در ادامه تأکید کرد: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز اضافه کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع است.

سرهنگ گودرزی همچنین گفت: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه هفتم دی‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی افزود: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محور، تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه هفتم دی‌ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

کد مطلب 4495729

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