مهاجران ایرانی و عراقی از کانال انگلیس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزارت کشور انگلیس با اعلام خبر نجات ۴۰ مهاجر که سوار بر قایق موتوری بودند، افزود: موتور قایق دچار ایراد فنی شده که متعاقب آن جان سرنشینان به مخاطره افتاده بود.

وزارت کشور انگلیس همچنین آورده است: نیروهای دریایی انگلیس این تعداد از مهاجران که از کشورهای عراق، ایران و افغانستان بودند را نجات داده اند.

گفتنی است کانال انگلیس یا کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا قرار دارد و کمترین فاصله بین دو کشور حدود ۳۰ کیلومتر است. با این حال، وضعیت بد جوی و توفان های دریایی سفر را برای پناهجویان بسیار خطرناک کرده است.