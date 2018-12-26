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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۲

مهاجران ایرانی و عراقی از کانال انگلیس نجات یافتند

مهاجران ایرانی و عراقی از کانال انگلیس نجات یافتند

وزارت کشور انگلیس از نجات ۴۰ مهاجر از اتباع ایرانی، عراقی و افغانستانی در کانال انگلیس مرز بین این کشور و فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزارت کشور انگلیس با اعلام خبر نجات ۴۰ مهاجر که سوار بر قایق موتوری بودند، افزود: موتور قایق دچار ایراد فنی شده که متعاقب آن جان سرنشینان به مخاطره افتاده بود. 

وزارت کشور انگلیس همچنین آورده است: نیروهای دریایی انگلیس این تعداد از مهاجران که از کشورهای عراق، ایران و افغانستان بودند را نجات داده اند. 

گفتنی است کانال انگلیس یا کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا قرار دارد و کمترین فاصله بین دو کشور حدود ۳۰ کیلومتر است. با این حال، وضعیت بد جوی و توفان های دریایی سفر را برای پناهجویان بسیار خطرناک کرده است.

کد مطلب 4495731
شقایق لامع زاده

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