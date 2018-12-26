قضاوت ۶ داورایرانی در مسابقات جهانی تیروکمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصیری نژاد، غزاله رسولی، داوود نعمتی نیا، نسرین قشقایی، زهرا فهیم و شهرزاد الهیاری داور تیروکمان ایران هستند که از طرف فدراسیون جهانی تیروکمان به قضاوت در رویدادهای سال ۲۰۱۹ این فدراسیون دعوت شده اند.

این برای نخستین بار است که فدراسیون جهانی تیروکمان همزمان از ۶ داور کشورمان برای قضاوت در مسابقات مختلف دعوت کرده است.

بر اساس دعوتنامه ارسالی از سوی فدراسیون جهانی تیروکمان، میادین پیش بینی شده برای قضاوت داوران کشورمان به این شرح است:

حسین نصیری نژاد

مرحله چهارم جام جهانی (۱۰ تا ۱۶ تیرماه ۹۸ - آلمان)

غزاله رسولی

مسابقات جهانی و انتخابی پارالمپیک و المپیک (۱۳ تا ۱۹ خردادماه و ۲۰ تا ۲۶ خردادماه - هلند)



داوود نعمتی نیا

مسابقات جهانی و انتخابی پارالمپیک (۱۳ تا ۱۹ خردادماه - هلند)

نسرین قشقایی

مرحله سوم جام جهانی (۳۰ اردیبهشت ماه تا ۵ خردادماه - ترکیه)

زهرا فهیم

مسابقات قهرمانی جوانان جهان (۲۸ مردادماه تا ۳ شهریورماه - اسپانیا)

شهرزاد الهیاری

مرحله دوم جام جهانی (۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ماه - چین)