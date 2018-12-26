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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۰

تجارت زمینی میان سوریه و امارات از سر گرفته شد

تجارت زمینی میان سوریه و امارات از سر گرفته شد

عبور نخستین گروه از کامیون های تجاری امارات از خاک سوریه بیانگر از سر گرفته شدن تجارت زمینی میان دو کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخستین گروه از کامیون های حامل کالاهای تجاری امارات از طریق گذرگاه مرزی نصیب میان سوریه و اردن وارد خاک سوریه شد.

این کامیون ها حامل مواد غذایی و تجهیزات الکترونیکی و همچنین خودرو است.

کامیون های مذکور از خاک عربستان و اردن عبور کرده و بعد از ورود به خاک سوریه به سمت لبنان حرکت کرد.

این کامیون ها در زمان بازگشت به دبی بار میوه و سبزیجات حمل می کردند. مسئولان بنادر دبی تلاش دارند تا یک گذرگاه به طول ۲۵۰۰ کیلومتر میان منطقه آزاد تجاری در دبی و گذرگاه نصیب برای تسهیل تبادلات تجاری در این محور ایجاد کنند.

اخیرا نیز یک هیأت اقتصادی اماراتی با هدف اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش ساختمان‌سازی به سوریه سفر کرده بود.

کد مطلب 4495739

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