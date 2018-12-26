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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۳

آغاز جشنواره تئاتر هنرمندان شاهد از ۹ دی/ قطب‌الدین صادقی داور شد

آغاز جشنواره تئاتر هنرمندان شاهد از ۹ دی/ قطب‌الدین صادقی داور شد

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر با حضور هنرمندانی از سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سید مرتضی حسینی دبیر جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر گفت: در این دوره از جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر ۲۱ اثر نمایشی شامل ۹ نمایش صحنه‌ای و ۱۲ نمایش خیابانی در قالب ۴۴ اجرا توسط گروه‌های هنری و نمایشی از شهرهای مختلف کشور اجرا خواهند داشت که این آثار نمایشی به داوری خواهند رسید و در اختتامیه جشنواره از برگزیدگان این آثار تقدیر به عمل خواهد آمد. 

دبیر جشنواره ملی شاهد و ایثارگر درباره هیات داوران این جشنواره بیان کرد: قطب‌الدین صادقی، محمود فرهنگ و محمدرضا غفاری داوری بخش آثار صحنه‌ای را برعهده دارند و امیرحسین شفیعی، وحید لک، محمدرضا درند، فرشاد یاری و علی اسدی نیز داوران بخش خیابانی جشنواره هستند.

سید مرتضی حسینی در پایان اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، بخش ویژه‌ای را هم برای پرده‌خوانی انقلاب در مدارس متوسطه تنکابن و رامسر برنامه ریزی کرده‌ایم.

جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر از ۹ تا ۱۲ دی ماه در شهر رامسر و تنکابن برگزار خواهد شد و اختتامیه آن نیز با حضور هیات داوران و هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی ۱۲ دی ماه در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد تنکابن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4495744
آروین موذن زاده

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