اعتقادات دینی عاملی مهم در مبارزه با بیماری ایدز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، محققان بر این باور هستند که اهتمام به اعتقادات و ارزشهای دینی از عوامل مهم در مبارزه با افزایش بیماری ایدز است، از این رو سازمانهای دینی را تشویق کرده اند تا ضمن حمایت از بیماران مبتلا به ایدز، زمینه های لازم برای مبارزه با افزایش این بیماری را فراهم آورند.



سازمان بهداشت جهانی تحقیقات مهمی کرده است، تا بتواند با ایجاد راهکارهایی از افزایش بیماری ایدز جلوگیری به عمل آورد.

محققان با تأکید بر اینکه نقش سازمانهای دینی و علماء در مبارزه با افزایش بیماری ایدز بسیار مهم است، اعلام کرده اند بهداشت، اعتقادات دینی و توجه به ارزشها و قوانین فرهنگی از عواملی است که می توان بر زندگی مردم سیطره دینی یافت و در راستای مبارزه با بیماری ایدز گام برداشت.

آنها اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به این مسئله را منجر درک و آگاهی از تبعات منفی این بیماری دانستند و اظهار داشتند: اگر مردم از خطرات ناشی از این بیماری مطلع شوند، زمینه های مبارزه با آن فراهم می شود.

از سوی دیگر تشویق سازمانهای دینی به منظور حمایت از بیماران مبتلا به ایدز زمینه های لازم برای مبارزه با افزایش این بیماری خواهد بود.

این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی سازمانهای دینی را تشویق کرده است برنامه های عمومی برای حمایت از بیماران مبتلا به ایدز و جلوگیری از افزایش آن ارائه دهند.

عدم توجه به اعتقادات دینی و ارزشهای دینی عاملی مهم در راستای شکست سیاستهای بهداشتی و دینی است که باید زمینه های این شکست ریشه یابی شده و مسئولان برای از بین بردن آن اقداماتی در نظر گیرند.