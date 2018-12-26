به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
بر این اساس نتایج قرعه کشی مسابقات روز نخست (۴ وزن کشتی آزاد و ۳ وزن کشتی فرنگی) به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: ۲۲ نفر
۶۱ کیلوگرم: ۱۶ نفر
۷۰ کیلوگرم: ۲۱ نفر
۸۶ کیلوگرم: ۱۴ نفر
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: ۱۲ نفر
۶۳ کیلوگرم: ۱۸ نفر
۷۷ کیلوگرم: ۱۲ نفر
این مسابقات با حضور کشتی گیران آزاد و فرنگیکار مطرح کشورمان از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود که نفرات برتر این مسابقات مجوز حضور در مسابقات بین المللی کشتی جام تختی را کسب می کنند.
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