به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

بر این اساس نتایج قرعه کشی مسابقات روز نخست (۴ وزن کشتی آزاد و ۳ وزن کشتی فرنگی) به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ۲۲ نفر

۶۱ کیلوگرم: ۱۶ نفر

۷۰ کیلوگرم: ۲۱ نفر

۸۶ کیلوگرم: ۱۴ نفر



کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: ۱۲ نفر

۶۳ کیلوگرم: ۱۸ نفر

۷۷ کیلوگرم: ۱۲ نفر

این مسابقات با حضور کشتی گیران آزاد و فرنگی‌کار مطرح کشورمان از ساعت ۱۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود که نفرات برتر این مسابقات مجوز حضور در مسابقات بین المللی کشتی جام تختی را کسب می کنند.