تسلیت مسئولان مازندران درپی رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله طبرسی نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران به مناسبت رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی آمده است: ارتحال جانگداز عالم ربانی فقیه عالیقدر مرحوم مغفور حضرت آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی موجب تاثر خاطر اینجانب و همه علاقمندان و محبان علم و فقاهت در خطه عالم پرور مازندران شد.

عروج غم انگیز این عالم جلیل القدر به حق ثلمه ای جبران ناپذیر بر کالبد همیشه پویای اسلام عزیز محسوب شده و قطعا جای خالی ایشان برای همیشه محسوس خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ارتحال تاثر انگیز به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان (عج) ومقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و بیت شریف ایشان و همچنین حوزه های علمیه کربلا و نجف و حوزه علمیه قم ،از مردم قدرشناس مازندران انتظار دارم تا با حضور گرم و شور انگیز خود در مراسم منتسب به ایشان مراتب تکریم از خادمان و ولی نعمتان خویش را بجاآورده و خاطر تابناک این یار امام و رهبری را در یادها زنده نگهدارند.

همچنین احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در پیامی جداگانه رحلت روحانی والاقدر و فقیه وارسته، آیت الله هاشمی شاهرودی رضوان اله علیه- رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام - را تسلیت گفت.