به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، باتوجه استفاده مدیران از انواع دستگاه‌های حضور و غیاب (کارتی، اثر انگشتی و ...) این معضل همچنان به قوت خود باقیست. سامانه آنلاین حضور و غیاب دینگ راهکاری هوشمندانه برای این مسئله دارد.

مشکلات سیستم‌های حضور و غیاب سنتی (کارتی، اثر انگشتی و ...)

* نیازمند به رایانه و مناسب برای شرکت های بزرگ

* پیچیدگی و دشواری در استفاده و نیاز به کارمند منابع انسانی و یا کارشناس IT

* عدم شناسایی مناسب اثر انگشت و چهره

* گزارش گیری آفلاین و غیر لحظه ای (معمولا در انتهای ماه)

* هزینه های بالای خرید، استفاده و پشتیبانی

رویکرد اصلی کسب و کارهای امروزی؛ استفاده از سامانه‌های آنلاین

یک مدیر موفق در حوزه کسب و کار، معتقد است که رویکرد اصلی کسب و کارها در دنیای امروز، شامل موارد ذیل است:

* سادگی و سهولت در روند انجام کارها

* کاهش هزینه‌های بی مورد

* ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات در تمامی نقاط جهان

سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگ این مشکلات را رفع کرده و با توجه به اینکه از زمان ارائه این محصول مدت زیادی نمی‌گذرد، توسط چندصد مجموعه‌ گوناگون مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است، در ادامه دلایل استفاده از این سامانه برایتان شرح داده می‌شود:

سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگ

کارکنان می‌توانند از طریق اپلیکیشن و قرار گرفتن در نزدیکی دستگاه حضور و غیاب دینگ، ورود و خروج خود را به آسانی ثبت کند. جالب است بدانید به دلیل قرار داشتن این سامانه بر روی سرورهای ابری (cloud) دیگر نگرانی برای نصب و نگهداری نرم افزار نیز وجود ندارد.

با استفاده از سامانه دینگ، از این به بعد راهکاری ساده اما هوشمندانه برای مشاهده لحظه‌ای ورود و خروج کارکنان برای کارفرمایان وجود دارد و آنها به راحتی می‌توانند در هر زمان و هر مکان (حتی سفر)، به گزارش‌های لحظه‌ای ورود و خروج پرسنل دسترسی داشته باشند.

امکانات اصلی سامانه حضور و غیاب دینگ

ثبت ورود و خروج: امکان ثبت ورود و خروج کارمندان، توسط گوشی تلفن همراه فقط در مجاورت دستگاه بی سیم دینگ

نمایش زنده وضعیت حضور و غیاب: امکان نمایش لیست لحظه‌ای وضعیت حضور و غیاب کارکنان به صورت آنلاین

تعریف شیفت کاری: امکان تعریف شیفت‌ها و ساعات کاری متنوع برای کارکنان

مرخصی و ماموریت: ثبت مکانیزه درخواست مرخصی و ماموریت روزانه توسط کارمند و امکان تایید و یا رد درخواست توسط مدیر (در هرکجا و هر لحظه‌)

محاسبه ساعت کاری: امکان مشاهده گزارش ورود و خروج و ساعات کاری توسط مدیر و کارکنان

گزارش گیری آنلاین: امکان تهیه گزارش‌های آنلاین به صورت خلاصه و تفصیلی در بازه‌های زمانی ماهانه و روزانه

ارسال نوتیفیکیشن به مدیران: ارسال نوتیفیکیشن به مدیر کسب و کار برای اطلاع رسانی ورود، خروج و درخواست‌های مرخصی و ماموریت کارکنان

طریقه کارکرد سامانه حضور و غیاب دینگ چگونه است؟‌

سامانه آنلاین حضور و غیاب دینگ از یک دستگاه بی سیم و اپلیکیشن تلفن همراه تشکیل شده است. دستگاه بی سیم دینگ تنها به برق نیاز داشته و روند نصب بسیار آسانی دارد.

اپلیکیشن دینگ بر روی سیستم عامل Android و iOS قابل نصب بوده و با نصب آن بر روی گوشی تلفن همراه مدیر و کارکنان، می‌توان پرسنل را در سامانه تعریف نموده و کارمندان نیز با قرار گرفتن در نزدیکی دستگاه دینگ، اقدام به ثبت ساعت ورود و خروج خود نمایند.

با استفاده از دینگ می‌توان در هر موقعیت جغرافیایی با اتصال به اینترنت، به صورت لحظه‌ای از ورود و خروج پرسنل مطلع شده و همچنین در صفحه وضعیت لحظه‌ای اپلیکیشن، در هر زمان، آخرین وضعیت حضور و غیاب کارمندان را مشاهده کرد.

سایر امکانات و ویژگی‌های جذاب سامانه حضور و غیاب دینگ برای یک مدیر

۱- راه اندازی تنها در چند دقیقه

۲- قیمت مناسب و اقتصادی

۳- سادگی و سرعت در استفاده

۴- ذخیره اطلاعات در فضای اختصاصی مراکز داده امن

۵- عدم نیاز به رایانه برای استفاده از سامانه و مناسب برای تمامی کسب و کارها

۶- عدم نیاز به کارمند منابع انسانی و یا متخصص IT برای کنترل سامانه

۷- جلوگیری از راه ‌تقلب در حضور و غیاب

۸- امکان تعریف تعطیلات رسمی و داخلی

۹- امکان افزودن چندین دستگاه حضور و غیاب به یک حساب کاربری مدیر

مشاوره رایگان

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این سامانه می‌توانند با کارشناسان پشتیبانی ۷۵۲۱۳-۰۲۱ تماس گرفته و یا به لینک زیر مراجعه کنند.

وب ‌سایت دینگ myding.ir

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