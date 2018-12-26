به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، باتوجه استفاده مدیران از انواع دستگاههای حضور و غیاب (کارتی، اثر انگشتی و ...) این معضل همچنان به قوت خود باقیست. سامانه آنلاین حضور و غیاب دینگ راهکاری هوشمندانه برای این مسئله دارد.
مشکلات سیستمهای حضور و غیاب سنتی (کارتی، اثر انگشتی و ...)
* نیازمند به رایانه و مناسب برای شرکت های بزرگ
* پیچیدگی و دشواری در استفاده و نیاز به کارمند منابع انسانی و یا کارشناس IT
* عدم شناسایی مناسب اثر انگشت و چهره
* گزارش گیری آفلاین و غیر لحظه ای (معمولا در انتهای ماه)
* هزینه های بالای خرید، استفاده و پشتیبانی
رویکرد اصلی کسب و کارهای امروزی؛ استفاده از سامانههای آنلاین
یک مدیر موفق در حوزه کسب و کار، معتقد است که رویکرد اصلی کسب و کارها در دنیای امروز، شامل موارد ذیل است:
* سادگی و سهولت در روند انجام کارها
* کاهش هزینههای بی مورد
* ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات در تمامی نقاط جهان
سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگ این مشکلات را رفع کرده و با توجه به اینکه از زمان ارائه این محصول مدت زیادی نمیگذرد، توسط چندصد مجموعه گوناگون مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است، در ادامه دلایل استفاده از این سامانه برایتان شرح داده میشود:
سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگ
کارکنان میتوانند از طریق اپلیکیشن و قرار گرفتن در نزدیکی دستگاه حضور و غیاب دینگ، ورود و خروج خود را به آسانی ثبت کند. جالب است بدانید به دلیل قرار داشتن این سامانه بر روی سرورهای ابری (cloud) دیگر نگرانی برای نصب و نگهداری نرم افزار نیز وجود ندارد.
با استفاده از سامانه دینگ، از این به بعد راهکاری ساده اما هوشمندانه برای مشاهده لحظهای ورود و خروج کارکنان برای کارفرمایان وجود دارد و آنها به راحتی میتوانند در هر زمان و هر مکان (حتی سفر)، به گزارشهای لحظهای ورود و خروج پرسنل دسترسی داشته باشند.
امکانات اصلی سامانه حضور و غیاب دینگ
ثبت ورود و خروج: امکان ثبت ورود و خروج کارمندان، توسط گوشی تلفن همراه فقط در مجاورت دستگاه بی سیم دینگ
نمایش زنده وضعیت حضور و غیاب: امکان نمایش لیست لحظهای وضعیت حضور و غیاب کارکنان به صورت آنلاین
تعریف شیفت کاری: امکان تعریف شیفتها و ساعات کاری متنوع برای کارکنان
مرخصی و ماموریت: ثبت مکانیزه درخواست مرخصی و ماموریت روزانه توسط کارمند و امکان تایید و یا رد درخواست توسط مدیر (در هرکجا و هر لحظه)
محاسبه ساعت کاری: امکان مشاهده گزارش ورود و خروج و ساعات کاری توسط مدیر و کارکنان
گزارش گیری آنلاین: امکان تهیه گزارشهای آنلاین به صورت خلاصه و تفصیلی در بازههای زمانی ماهانه و روزانه
ارسال نوتیفیکیشن به مدیران: ارسال نوتیفیکیشن به مدیر کسب و کار برای اطلاع رسانی ورود، خروج و درخواستهای مرخصی و ماموریت کارکنان
طریقه کارکرد سامانه حضور و غیاب دینگ چگونه است؟
سامانه آنلاین حضور و غیاب دینگ از یک دستگاه بی سیم و اپلیکیشن تلفن همراه تشکیل شده است. دستگاه بی سیم دینگ تنها به برق نیاز داشته و روند نصب بسیار آسانی دارد.
اپلیکیشن دینگ بر روی سیستم عامل Android و iOS قابل نصب بوده و با نصب آن بر روی گوشی تلفن همراه مدیر و کارکنان، میتوان پرسنل را در سامانه تعریف نموده و کارمندان نیز با قرار گرفتن در نزدیکی دستگاه دینگ، اقدام به ثبت ساعت ورود و خروج خود نمایند.
با استفاده از دینگ میتوان در هر موقعیت جغرافیایی با اتصال به اینترنت، به صورت لحظهای از ورود و خروج پرسنل مطلع شده و همچنین در صفحه وضعیت لحظهای اپلیکیشن، در هر زمان، آخرین وضعیت حضور و غیاب کارمندان را مشاهده کرد.
سایر امکانات و ویژگیهای جذاب سامانه حضور و غیاب دینگ برای یک مدیر
۱- راه اندازی تنها در چند دقیقه
۲- قیمت مناسب و اقتصادی
۳- سادگی و سرعت در استفاده
۴- ذخیره اطلاعات در فضای اختصاصی مراکز داده امن
۵- عدم نیاز به رایانه برای استفاده از سامانه و مناسب برای تمامی کسب و کارها
۶- عدم نیاز به کارمند منابع انسانی و یا متخصص IT برای کنترل سامانه
۷- جلوگیری از راه تقلب در حضور و غیاب
۸- امکان تعریف تعطیلات رسمی و داخلی
۹- امکان افزودن چندین دستگاه حضور و غیاب به یک حساب کاربری مدیر
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علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این سامانه میتوانند با کارشناسان پشتیبانی ۷۵۲۱۳-۰۲۱ تماس گرفته و یا به لینک زیر مراجعه کنند.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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