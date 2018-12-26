هوش مصنوعی که هر عکسی را به یک شاهکار تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، هوش مصنوعی نه تنها با استفاده از الگوریتم های خودآموز قادر به ارتقای روش های ویرایش و روتوش عکس هاست، بلکه می تواند برای تکمیل تصاویر ناقص یا ویرایش دقیق عکس ها بهترین تصمیم را بگیرد. لذا می توان از هوش مصنوعی برای تبدیل تصاویر عادی به شاهکارهایی بی بدیل کمک گرفت.

یک شرکت انگلیسی به نام Cambridge Consultants, سیستم هوش مصنوعی جدیدی به نام DeepRay ابداع کرده که با بررسی تصاویر آسیب دیده و ناقص یا دارای بخش های مات و ناواضح می تواند آنها را به بهترین نحو اصلاح یا تکمیل کند. از این هوش مصنوعی می توان برای حل مشکلات مشابه در فایل های ویدئویی نیز استفاده کرد؛ امری که تاکنون بی سابقه بوده است.

اگر چه این فناوری در مراحل اولیه است، اما با تکمیل DeepRay می توان از آن برای ارتقای کیفیت مسیریابی خودروهای خودران استفاده کرد و سیستم های مانع یابی آنها را هم تقویت کرد.

DeepRay در حوزه تصویربرداری پزشکی و درمان نیز کاربرد خواهد داشت و بسیاری از ابهام های پزشکان در مورد جزئیات تصاویر رادیوگرافی و سی تی اسکن را برطرف می کند. فناوری یادشده می تواند انقلابی در دوربین های عکاسی و فیلم برداری هم ایجاد کند و وضوح و دقت تصاویر را ارتقا بخشد.