استاندار قزوین درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با صدور پیامی درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

در پیام استاندار قزوین آمده است: درگذشت عالم فقیه و مجاهد جلیل القدر حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را که عمر بلند خویش را در جهت اعتلای اندیشه دینی و خدمت به مردم شریف ایران در بالاترین سطوح نظام و حاکمیت سپری کرد و همواره بر مشی وحدت، اعتدال و رافت اسلامی پافشاری داشت، به محضر مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، شاگردان، علاقمندان و بویژه بازماندگان و بیت محترم ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند منان برای آن عالم خدوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.