تحقق ۳۹ درصدی بودجه تملک هزینه های سرمایه ای گلستان در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، محمدولی روزبهان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص قانون و لایحه بودجه گلستان، اظهار کرد: گلستان در برخی از زمینه ها مانند گندم، مرغ، کلزا و سویا رتبه خوبی دارد اما در برخی زمینه ها استعدادهای بیشتری برای رشد داریم.

وی با بیان این که اقدامات ما به سه محور کشاورزی، صنعت و گردشگری تقسیم می شود، افزود: در کلزا و سویا رتبه اول و دوم، در شلتوک رتبه چهارم، در تولید مرغ رتبه دوم و در گندم هم رتبه دوم را داریم.

روزبهان بیان کرد: در گردشگری محل عبور ۱۰ میلیون نفر هستیم که به عنوان مسیر تردد برای دستیابی به پابوس امام رضا(ع) استفاده می کنند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سعی کردیم با توجه به قابلیت ها و امکاناتی که درون استان وجود دارد آن ها را بالفعل تبدیل کنیم.

تشکیل ۴۴ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان ادامه داد: از سال ۹۴ تاکنون ۴۴ جلسه این ستاد تشکیل شده و ۴۲۱ مصوبه داشته عمده آن یا اجرایی شده و یا در حال اجرا است.

وی گفت: در زمینه کشاورزی در تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف حرکت کردیم و به عنوان مثال زهکشی اراضی را شروع کردیم که تاکنون ۲۲ هزار انجام شده و می تواند محصول را از زیر ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار به بیش از یک و دو تن برساند.

روزبهان با بیان این که برنامه ما برای رساندن این مقدار به ۲۸۰ هزار هکتار است، افزود: مسأله بعد تأمین آب است که اقدامات خوبی در این زمینه در سال های اخیر صورت گرفته است. تشکیل و تکمیل سد نرماب که پیشرفت ۸۰ درصدی داشته و با پیگیری استاندار و دیدار با نوبخت توانسته ایم بودجه جدیدی هم به آن اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: همچنین سایت میگو را داریم که در فاز اول چهار هزار هکتار در حال اتمام است و در فاز بعدی ۶ هزار هکتاری را شروع خواهیم کرد.

تخصیص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل آب بندان ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان در مورد آب بندان ها گفت: به دنبال این هستیم که آب بندان ها را با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان به اجرا برسانیم.

وی تصریح کرد: در زمینه صنعت اقدامات خوبی انجام شده و افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری را شاهد هستیم، ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال ۹۶ داشتیم که این رقم در حال حاضر به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

روزبهان با اشاره به این که ۶ هزار و ۸۰۰ شغل جدید هم توسط این بخش ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ با پرداخت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در کشور رتبه چهارم بودیم که اکنون در رتبه دوم رسیدیم.

وی با اشاره به رشد ۶۴ درصدی صادرات گفت: در سال جاری بودجه تملک هزینه های سرمایه ای و عمرانی بودجه ۹۴۳ میلیارد تومان بود که تاکنون ۳۹ درصد آن یعنی ۳۶۸ میلیارد تومان آن محقق شده است.

روزبهان ادامه داد: در بودجه هزینه ای هم ۳۳۷ میلیارد تومان با تخصیص ۷۱ درصدی داشتیم که قابلیت افزایش تا پایان سال را دارد.

وی گفت: در لایحه بودجه ۹۸ با توجه به شرایط خاص کشور سعی می کنیم که کاهش نیابد.

روزبهان خاطرنشان کرد که بودجه با حفظ رویکرد تولید و اشتغال و تکمیل پروژه ها و زیرساخت های استان بودجه بسته شود.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه هزینه ای هم افزایش داریم و تلاش می کنیم در سایر بخش ها هم افزایش اتفاق بیفتد. به عنوان نمونه در سد نرماب کل اعتبار آن ۳۰ میلیارد تومان بود که آن را به چند برابر رساندیم.