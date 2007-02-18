صدور 531 هزار و 337 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد / رقابت458 هزار و 801 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد امسال

دکتر " حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 برای 134 رشته امتحانی پذیرش دانشجو صورت می گیرد که 129 رشته به طور متمرکز توسط سازمان سنجش و 5 کد رشته دیگر نیز با هماهنگی سازمان توسط ارگان های ذیربط انجام می شود.

وی ادامه داد: با توجه به تقاضا نامه های تکمیل شده در 129 کد رشته امتحانی، 458 هزار و 801 داوطلب متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون شدند که از این تعداد 236هزار و 773 نفر زن و 249 هزار و 28 نفر مرد هستند.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: همچنین از تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون، 45 هزار و 536 نفر علاوه بر انتخاب رشته امتحانی اول، متقاضی شرکت در رشته دوم نیز می باشند که از این تعداد 17 هزار و 613 نفر زن و 27 هزار و 923 نفر مرد هستند.

وی اظهار داشت: نظر به اینکه آزمون هر کد رشته امتحانی به صورت مستقل برگزار می شود، هر داوطلب برای شرکت در آزمون باید کارت آزمون مربوط را داشته باشد و با توجه به آمار داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو رشته هستند، سازمان سنجش 531 هزار و 337 کارت را برای 254 هزار و 386 داوطلب زن و 276 هزار و 951 داوطلب مرد صادر کرده است.

توکلی یادآور شد: اولین مرحله دوازدهمین المپیاد علمی - دانشجویی نیز در 16 کد رشته امتحانی همزمان با آزمون کارشناسی ارشد برگزار می شود.

وی در خصوص زمان توزیع کارت های ورود به جلسه گفت: بر اساس برنامه زمانی کارت های ورود به جلسه و برگه راهنمای شرکت در آزمون داوطلبان در صبح و بعد از ظهر 7 و 8 اسفند ماه در 38 شهرستان توزیع می شود. اطلاعیه سازمان سنجش نیز درباره تاریخ و محل توزیع کارت، تاریخ و محل برگزاری آزمون دوشنبه 30 بهمن ماه و مجددا در 7 اسفند ماه منتشر می شود.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: هر داوطلب با مطالعه اطلاعیه مذکور با مراجعه به جدول شماره 3 این نشریه اطلاعیه بر اساس شهرستان محل اقامت خود که در تقاضا نامه ثبت نام درج کرده اند، محل توزیع کارت خود را شناسایی کنند.

وی در تشریح زمان دقیق مراجعه داوطلبان برای اخذ کارت ورود به جلسه گفت: کلیه داوطلبان 37 شهرستان به جر تهران که متولد 1356 و قبل از آن می باشند، از ساعت 8 تا 12 دوشنبه 7 اسفند، کلیه متولدین 1357، 58، 59 و 60 از ساعت 14 تا 19 دوشنبه 7 اسفند ماه و کلیه دوطلبان متولد سال های 1361 و 62 در ساعت 8 تا 12 سه شنبه 8 اسفند و همچنین داوطلبان متولد سال 1363 و بعد از آن از ساعت 14 تا 19 سه شنبه 8 اسفند اقدام به اخذ کارت ورود به جلسه خود کنند.

توکلی با اشاره به داوطلبانی که محل آزمون آنها تهران است افزود: کلیه داوطلبینی که حوزه توزیع کارت آن ها بر اساس جدول شماره 3 شهر تهران است، باید بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه با توجه به جدول شماره 6 مندرج برای کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال جاری در روزهای 9 الی 12 اسفند برگزار می شود.