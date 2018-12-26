سرهنگ پاسدار محمد خوش‌قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای چهار عنوان ویژه برنامه به مناسبت سالروز گرامیداشت حماسه عظیم ۹ دی روز (تجدید میثاق با ولایت و رهبری) در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: نخستین برنامه دیدار اعضای ستاد حماسه ۹ دی با امام جمعه شهرستان دامغان و در دفتر ایشان خواهد بود.

وی اضافه کرد: شامگاه جمعه هفته جاری زیارت آل یاسین در جوار آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) زینبیه با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین پور مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود از سوی پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی و هیئت امناء امام زادگان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان بابیان اینکه حضور در مراسم گرامیداشت ۹ دی تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: شامگاه شنبه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان در مسجد اعظم امیرالمؤمنین (ع) دامغان سخنرانی خواهد کرد.

خوش‌قدم در ادامه تصریح کرد: تجمع ولایت‌مداران و عاشورائیان هم‌زمان با سراسر کشور در روز ۹ دی در جوار آستان مقدس امام زادگان محمد و جعفر (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی دیباجی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: ملت ایران نهم دی سال ۸۸ با حضور آگاهانه، مقتدرانه و بیعت دوباره با آرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حماسه جاویدان و به‌یادماندنی را در تاریخ انقلاب آفریدند و امروز نیز با بصیرت و آگاهی حماسه‌ای دیگر در تاریخ انقلاب به وجود خواهند آورد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان بابیان اینکه ۹ دی حماسه‌ای که انقلاب اسلامی ایران را بیمه کرد، افزود: این روز به ملت ایران تعلق دارد که همانند یوم الله ۲۲ بهمن روز پیوند ملت آگاه و با بصیرت ایران اسلامی با امام راحل و ولایت فقیه است.