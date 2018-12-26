کشت کلزا در دره شهر ۷۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دانه روغنی کلزا از جمله محصولات مهم زراعی به شمار می رود که در سال های اخیر توسعه سطح زیرکشت آن مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته است.

علی فاضلی کارشناس زراعت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تناوب کشت کلزا باعث بهبود وضعیت ساختمان خاک، کاهش بیماری ها، و کنترل علف های هرز در اراضی زراعی می شود.

کشت کلزا دارای صرفه اقتصادی بسیار خوبی است

خرید تضمینی و صرفه اقتصادی این محصول باعث ایجاد انگیزه در بین کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت کلزا شده است.

محمد عبدالهی از کشاورزان شهرستان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مزایای کشت کلزا امسال چهار هکتار از اراضی خود را به سطح زیرکشت کلزا اختصاص داده ام.

وی افزود: هزینه کاشت داشت و برداشت این محصول بسیار پایین و دارای صرفه اقتصادی بسیار خوبی است.

وی گفت: خرید این محصول تضمینی و درآمد زایی بسیار خوبی را دارد، درآمد حاصل از فروش هر تن کلزا برابر فروش دو تن گندم است.

۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا برداشت می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان به زیرکشت دانه روغنی کلزا رفته است که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش سطح داشته است.

طیار فیلی افزود: پیش بینی می شود که امسال از هر هکتار ۲.۵ تن برداشت شود.

وی تصریح کرد: تناوب مناسب زراعی، تامین روغن خوراکی و تامین کنجانه مورد نیاز دام و طیور و ایجاد ظرفیت های شغلی در بخش کشاورزی از دیگر مزایای کشت و تولید دانه روغنی کلزا است.

وی افزود: کلزاکاران دره شهری قرار است امسال از این میزان سطح زیرکشت ۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا برداشت کنند.