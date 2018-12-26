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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۳

بغداد حمله تروریستی به ساختمان وزارت خارجه لیبی را محکوم کرد

بغداد حمله تروریستی به ساختمان وزارت خارجه لیبی را محکوم کرد

وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای حمله تروریستی به ساختمان وزارت خارجه لیبی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت خارجه عراق در محکومیت حمله تروریستی به ساختمان وزارت خارجه لیبی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: بغداد حمله به ساختمان وزارت خارجه لیبی که در پی آن چندین نفر کشته و زخمی شدند را محکوم می کند. 

این وزارتخانه در ادامه این بیانیه ضمن اعلام تسلیت به بازماندگان و خانواده های قربانیان این حادثه، با آنها ابراز همدردی کرده است.

وزارت خارجه عراق همچنین تأکید کرده است که از بغداد از تلاش های لیبی برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور حمایت می کند.

کد مطلب 4495795

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