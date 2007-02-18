اوپک گازی زمینه هماهنگی و تامین گاز دنیا را فراهم می کند

سید کاظم وزیری هامانه درباره تشکیل بورس نفت نیز گفت : با وزیر اقتصاد و دارایی در این باره مذاکراتی صورت گرفت که براساس آن مقرر شد تعدادی از متخصصان در بورس نفت حضور داشته باشند که وزارت نفت نیز نسبت به انجام این کار اقدام کرد اما هنوز در این باره به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
وی ادامه داد : امید است به زودی دبیر کل بورس نفت انتخاب شود، زیرا ساختمان و دیگر زیر ساخت های نرم افزاری برای راه اندازی این بورس آماده است.
وزیری هامانه درباره تخفیف ایران به هند در خط لوله صلح گفت : ایران هیچ تخفیفی به هند نداده است و این ها مسائل داخلی هندی هاست که مطرح می شود اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی هندی ها دریافت نشده است .
وزیر نفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که مگر قرار نبود فرمول قیمت محرمانه بماند پس چرا هندی ها به این تعهد خود عمل نکردند و به نظر شما آیا هندی ها قابل اعتماد هستند ؟ گفت : برای مذاکرات آینده با یک اشکال کوچک در روند مذاکره مسائل کلی خط لوله صلح را به زیر سوال نمی بریم و طبیعی است مصالح خط لوله صلح برای هر سه کشور مطرح است .
وی درباره صحت خبر تغییر منابع گازی هندی ها گفت : این مسائل داخلی هندی هاست و به ما ارتباطی ندارد و منبع اصلی صادرات گاز به پاکستان و هند از فاز های پارس جنوبی است و تغییری هم در برنامه های خود ایجاد نکردیم .
وزیر نفت همچنین با اشاره به اجلاس ماه مارس اوپک و کاهش مجدد تولیدات اوپک تصریح کرد : این امر بستگی به روند قیمت دارد و روند قیمت در حال حاضر پس از سقوطی که قیمت نفت اخیرا تجربه کرد دارای روند صعودی است .
وی ادامه داد : در ماه فوریه یک کاهش 500 هزار بشکه ای برای نفت صورت گرفت که بدین ترتیب پیش بینی می شود با روند فعلی در اجلاس آینده تغییری در تولیدات صورت نگیرد اما مسائل دیگری مطرح می شود .
وزیری هامانه همچنین با اشاره به همکاری ایران و ژاپن گفت : این همکاری ادامه دارد اما اگر بعضی از مسائل این کشور در زمینه هسته ای به نفت نیز سرایت داده شود ما از هر سلاحی استفاده می کنیم .
وی درباره عطف به ما سبق شدن قراردادهای بیع متقابل جدید گفت : قراردادهای قدیمی به روش خود و جدیدها نیز به روش خود اجرا می شوند. وزیری هامانه درپاسخ به سئوال خبرنگار "بی بی سی" درباره تحریم ایران از نظر بانکی گفت : این تحریم ها اگر چه بی اثر نیست اما ایران جبران می کند و با برنامه ریزی که می شود نمی گذاریم صنعت نفت با مشکل مواجه شود .
وی تاکید کرد : همه کشورها ایران را تحریم بانکی نکرده اند فقط بعضی از کشورها این کار را کرده اند اما ایران مشکلی برای تامین سرمایه های خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد خود در جهت جبران آن برمی آید.
وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که آیا ایران از تحریم واردات بنزین و صادرات نفت خام نمی هراسد، گفت : دنیا عاقل تر از آن است که این کار با ایران بکند.
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