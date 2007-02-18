اوپک گازی زمینه هماهنگی و تامین گاز دنیا را فراهم می کند

وزیر نفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که مگر قرار نبود فرمول قیمت محرمانه بماند پس چرا هندی ها به این تعهد خود عمل نکردند و به نظر شما آیا هندی ها قابل اعتماد هستند ؟ گفت : برای مذاکرات آینده با یک اشکال کوچک در روند مذاکره مسائل کلی خط لوله صلح را به زیر سوال نمی بریم و طبیعی است مصالح خط لوله صلح برای هر سه کشور مطرح است .

وی درباره صحت خبر تغییر منابع گازی هندی ها گفت : این مسائل داخلی هندی هاست و به ما ارتباطی ندارد و منبع اصلی صادرات گاز به پاکستان و هند از فاز های پارس جنوبی است و تغییری هم در برنامه های خود ایجاد نکردیم .