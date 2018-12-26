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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

جزئیات لایحه بودجه۹۸-۳۴؛

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان برای «اشتغال فارغ التحصیلان»

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان برای «اشتغال فارغ التحصیلان»

برای سال آینده بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیش بینی شده که از این میزان ۱۱ میلیارد تومان برای طرح کارورزی دانش آموختگان اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جداول مصارف دستگاه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال پیش بینی شده است.

در همین زمینه برای اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان که از سال گذشته ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی کلید خورد، ۱۱ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان اعتبار در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است. 

تیرماه ۹۶ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، به عنوان یکی از طرح‌های ذیل بسته‌های رونق تولید و اشتغال دولت مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه ابلاغ شد و بر اساس این طرح، اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار پیش‌بینی شد.

اجرای این طرح با هدف جذب فارغ التحصیلان بیکار در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در گروه دانش آموختگان دانشگاهی آغاز شد و براساس آن، فارغ التحصیلان در دوره زمانی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه و در مناطق محروم تا ۹ ماه، تحت عنوان کارورز در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار می شوند و مهارت‌های حرفه‌ای مرتبط با شغل و رشته تحصیلی خود را فرا می‌گیرند.

۵ میلیارد تومان برای راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار

همچنین از مجموع اعتبارات برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال، حدود ۵ میلیارد تومان برای طراحی و استقرار سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار پیش بینی شده است.

در راستای حمایت از توسعه مشاغل خانگی نیز بالغ بر ۳ میلیارد تومان و برای راهبری و حمایت از توسعه کارآفرینی حدود ۱.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در لایحه بودجه کل کشور به منظور کمک به کسب و کارهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط بالغ بر ۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

همچنین در راستای حمایت از طرح اشتغال فراگیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و به منظور طرح حمایت از اشتغال روستایی و عشایری ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سوی دولت در بودجه سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است.

همچنین بودجه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها نیز در لایحه حدود ۵۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

کد مطلب 4495817
محمد جندقی

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