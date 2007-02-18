آزمون شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی امروز پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، 620 دستیار تخصصی پزشکی بالینی در این آزمون شرکت کرده اند که از این میان 2 برابر ظرفیت پذیرفته می شوند و پس از قبولی در آزمون شفاهی نتایج نهایی پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام می شود.
نتایج آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح روز جمعه 27 بهمن اعلام شده است. نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی دوشنبه 30 بهمن ماه جاری اعلام می شود.
آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بالاترین آزمون ورودی در کشور است و ایران با وجود 21 رشته فوق تخصصی پزشکی بالاترین رتبه منطقه مدیترانه شرقی را در زمینه رشته های فوق تخصصی پزشکی به خود اختصاص داده است.
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