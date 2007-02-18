دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: آزمون شفاهی پذیرش دستیار فوق تخصصی امروز پایان می یابد

آزمون شفاهی بیست و چهارمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پس از دو روز برگزاری آزمون به روش آسکی در گروه ها و رشته های مختلف امروز پایان می یابد.