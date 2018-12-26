طوفان توئیتری در واکنش به مکالمه تلفنی ترامپ و یک کودک ۷ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به مناسبت فرا رسیدن کریسمس طبق رسمی همیشگی کاخ سفید، در تماس‌های تلفنی با کودکان، این جشن را تبریک گفتند. اما بر خلاف همیشه، مکالمه تلفنی ترامپ با یک کودک هفت ساله به نام «کولمن» توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

رئیس جمهوری آمریکا بعد از تبریک فرارسیدن کریسمس از کولمن می‌پرسد که «آیا هنوز به بابانوئل اعتقاد دارد؟» و ادامه می‌دهد که برای کودکان در هفت سالگی «اعتقاد به بابانوئل کمرنگ می‌شود».

مکالمه ترامپ با این کودک هفت‌ ساله واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

«کریس مورفی» سناتور دموکرات کنگره آمریکا در این‌باره نوشت: واقعا شگفت‌انگیز است که ترامپ شب کریسمس را صرف پرسیدن اعتقادات کودک هفت ساله به بابانوئل می‌کند.

«پریت باهارا» دادستان پیشین ایالات متحده نیز در توئیتر نوشت: اگر هفت ساله هستید، نگران نباشید. بابانوئل وجود دارد و شما را دوست دارد.

برخی از منتقدان معتقدند که سوال ترامپ مبنی بر وجود نداشتن بابانوئل می‌تواند کریسمس را برای یک کودک هفت ساله خراب کرده باشد.

روزنامه نیویورک تایمز درباره واکنش به تبریک کریسمسی رئیس جمهوری آمریکا گزارشی با این عنوان نوشت: کودکان لطفا این گزارش را در مورد آنچه ترامپ درباره بابانوئل گفت، نخوانند.

یک کاربر توئیتر در این باره نوشت: «حداقل داستان این کودک هفت ساله در آینده درباره فهمیدن اینکه بابانوئل وجود ندارد، بامزه خواهد بود».

تام تیلر، نویسنده و خبرنگار درباره مکالمه ترامپ با کودک هفت ساله گفت: جنگ علیه کریسمس.

دونالد ترامپ در دوران کارزار تبلیغاتی بارها از این صحبت کرده بود که دولت اوباما علیه کریسمس جنگ به راه انداخته است و او اگر رئیس جمهور شود به این جنگ پایان خواهد داد.