تصویربرداری و ضبط فیلم کوتاه نهست در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: حوزه هنری در راستای پاسداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران با بهره مندی از پتانسیل های بومی در استانهای مختلف پروژه ها و طرح های مختلفی را جهت تولید آثار تأثیرگذار در دستور کار قرارداده است.

وی با اشاره به جایگاه فیلم وفیلمسازی در استان گفت: یکی از پروژه های درنظر گرفته شده در این زمینه توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان تولید فیلم کوتاه نهست می باشد که در راستای همگرایی و تعامل نهادهای فرهنگی و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مشترک با صدا وسیمای مرکز کردستان مراحل ضبط آن آغاز شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان یادآور شد: نهست به نویسندگی و کارگردانی زانیار لطفی بعد از طی مراحل مختلف به شرایط ضبط رسیده است و خوشبختانه از روز گذشته مرحله تصویربرداری این اثر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی این فیلم کوتاه مرتبط با حوادث سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ایران در استان کردستان است، افزود: قرار است که در مدت زمان ۲۰ دقیقه روایتی نو و تازه و مرتبط با حوادث آن دوران به مخاطب عرضه شود.

مرادی در خصوص عوامل این فیلم گفت: شهرام میرزایی کردستانی، رامتین مرادی، بختیار خلیلی، محمد ساعد رشیدی، عزیز نعمتی، ژیوار لطفی، ماردین نعمتی به عنوان بازیگر، آکو زندکریمی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، سوران رحیمی به عنوان دستیار کارگردان، ساحل محمدی منشی صحنه، سامان حسین پور به عنوان عکاس، آرمین پور محمد مدیر تولید ، سامان عبیدی به عنوان مدیر تدارکات ، کامران بهرامی تدارکات ، زانا خسروی مسئول حمل و نقل در کنار نوید زارع تصیویر بردار، ئه هون احمدی و امیر فلاح دستیاران تصویر، ژیرو قبادی صدابردار، کارگردان این فیلم زانیار لطفی که مدیر گروه تصویربرداری را نیز بر عهده دارد همراهی می نمایند .

مرادی افزود: این فیلم قرار است در مدت زمان ۶ روز در یکی از روستاهای اطراف سنندج تصویربرداری و ان شاء الله پس از مراحل تدوین همزمان با جشن های چهل سالگی انقلاب اسلامی به نمایش در آید .

مرادی ضمن اشاره به دیگر برنامه های چهل سالگی انقلاب اسلامی در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، عنوان کرد: علاوه بر این فیلم کوتاه در بخش تئاتر هم نمایش روزهای بی قوام نوشته ایوب آقاخانی به عنوان یک طرح ملی در استان کردستان به نمایش عمومی در خواهد آمد که جزئیات این برنامه نیز اطلاع رسانی خواهد شد .

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: علاوه بر این دو طرح ملی، برنامه های متعددی در بخش های فرهنگ و مطالعات پایداری، آفرینش های ادبی، آموزش و پژوهش و موسیقی نیز در مرحله اجرا و تدوین است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این برنامه ها از دهه فجر سال جاری تا ایام هفته هنر انقلاب درفروردین ماه سال ۹۸ عرضه

می شود.

نهست اصطلاحی نظامی است و به سربازی که از خدمت سربازی غیبت نماید اطلاق

می گردد.