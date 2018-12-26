تصویب ۱۱ طرح گردشگری در مرکزی با یکهزار میلیارد ریال سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی در کارگروه میراث فرهنگی استان مرکزی در اراک گفت: استان مرکزی در مرکز کشور است اما متاسفانه تنها به حلقه اتصال استان ها تبدیل شده و از گردشگر سهمی نبرده است در حالی که هر شهرستان استان دارای یک پتانسیل منحصر بفرد در گردشگری است.

وی افزود: استان مرکزی در شهرستان های مختلف خود ظرفیت های ویژه ای دارد، اما به دلیل نبود تبلیغات مناسب تاکنون برندسازی در خصوص گردشگری استان صورت نگرفته است. شهر نراق به عنوان یک ظرفیت هویت ساز در دوره ای که بیش از هر چیز به عناصر فرهنگی نیازمندیم و روستاهایی مانند وفس، به واسطه عدم معرفی مناسب برای گردشگران ناشناخته باقی مانده اند.

ایزدی اظهار داشت: استان بواسطه جغرافیا و موقعیت خاص خود می تواند در ایام تعطیل پذیرای سرریز استان های تهران و قم باشد در حالی که فقط تاکنون به عنوان یک حلقه واسط بین استان ها بوده است.

وی با بیان اینکه باید نگاه جدیدی برای معرفی استان مرکزی به عنوان مقصد جدید گردشگری در پیش گرفت، افزود: هیچ بخش و صنعتی از حیث تولید ثروت، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی نمی تواند به مانند حوزه گردشگری اثرگذار باشد، اما متاسفانه استان مرکزی علیرغم توان و ظرفیت از نظر جذب و جلب گردشگر وضعیت مناسبی ندارد. متاسفانه عموما میراث فرهنگی به عنوان مانعی در جهت توسعه گردشگری مطرح می شود در حالی که این مجموعه باید موتور محرکی در این راستا باشد بر این اساس میراث فرهنگی استان برای توسعه پایدار و همه جانبه و کسب سهم و انتفاع مناسب از اقتصاد گردشگری تلاش خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی با تاکید بر اینکه سیاست یک بام و دو هوا عمل کردن ها در حوزه گردشگری چالش هایی در پی دارد، افزود: در روستای حسین آباد و بغدادی اراک برخی واحدهای سفره خانه ای فاقد سند یا فاقد تغییر کاربری هستند که این امر مانع صدور مجوز شده و از طرفی برخی از مجوزها توسط اصناف صادر می شود که این دوگانگی باعث بروز چالش و تنش می شود و نظارت را مختل می کند.

ایزدی اضافه کرد: در روستای نظم آباد اراک نیز همین مشکلات وجود دارد البته بناست طرح مطالعاتی در این راستا تهیه شود، همچنین برای اجرای طرح مطالعاتی ویژه روستای شهرستانک و حسین آباد اعتباراتی نیاز است که تاکنون تخصیص نیافته و تلاش خواهد شد ظرف هفته جاری مشاور اجرای طرح مطالعاتی انتخاب شود و با مساعدت جهت تامین اعتبار، کار تسریع شود.

وی عنوان کرد: ۱۱طرح در کارگروه گردشگری استان با یک هزار و ۵۱میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی مصوب شد که ۴۷۹ شغل مستقیم و ۱۵۰۰ شغل غیر مستقیم با اجرای این طرح ها ایجاد می شود.