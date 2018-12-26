آگاهی جوانان نسبت به مضرات فضای مجازی افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات که در قم برگزار شد اظهار داشت: امروز با توجه به پیشرفت‌های افسار گسیخته تکنولوژی و فناوری‌های نوین برخورد منفی با موضوع فضای مجازی و بستن اینترنت یا فیلتر تلگرام اقدام مطلوبی نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دنیا در این جهت تکامل پیدا می‌کند و به حدی خواهد رسید و شاید هم رسیده باشد که اصلاً قدرت فیلتر کردن نداشته باشیم! آن وقت باید چکار کنیم؟ یا در مورد ماهواره به حدّی برسد که نیاز به دیش نباشد، آن وقت باید چه فکری کنیم؟‌ مسدود کردن، راه درستی نیست در عین اینکه مراقبت و حساسیت هم باید باشد، مثل این است که والدین فرزند خود را در خانه محبوس کرده و درب خانه را ببندد و بگوید از خانه نباید بیرون بروی! در این صورت همه معادلات فکری و روحی فرزند به هم می‌خورد و آن روزی هم که شما درب خانه را باز کرده و بخواهید بیرون برود به درد اجتماع نمی‌خورد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: باید باورمان شود مسدودسازی راه صحیحی نیست هرچند حساسیت و مراقبت هم باید باشد، بزرگان حوزه دائماً نسبت به خطرات و آسیب‌های فضاهای مجازی تأکید می‌کنند و شما مسئولین فنّی باید هر چه می‌توانید فضای مجازی را آسیب‌شناسی کنید. نمی‌گویم کلاً فیلترینگ کنید؛ ولی دنبال راهکار باشید تا مثلاً در اینستاگرام به‌طور کلی مانع پخش فیلم‌های مستهجن شوید و لو اینکه آنها ممکن است راه قوی‌تری را طی کنند، ولی ما باید همراه آنها جلو برویم.

آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که در این جهت ما را موفق می‌کند این است که سطح اطلاعات جوانان را خیلی بالا ببریم، خطر فساد را برای جوان‌ها بگوئیم، صدا و سیما، جراید و مطبوعات، علما، مبلغین، اساتید حوزه و دانشگاه، این خطرات را گوشزد کنند. اسلام هنرش این است که برای جوانان قوه‌ی کنترل کننده گذاشته، ما با زور دستور و بخشنامه نمی‌توانیم جلوی ورود این جوان را بگیریم و لو اینکه اینها هم تا یک حدّی باید باشد، این حدود و تعزیزات که در اسلام وجود دارد به عنوان یک عامل بازدارنده است اما عامل اصلی نیست.

وی تصریح کرد: عامل اصلی تقویت آن نیروی درونی است که انسان در خلوتش بداند خدا بر او ناظر است و چشم و گوشش را بر حرام ببندد، و از خودش صیانت کند. عقیده من این است که خود وزارت ارتباطات باید از مراکز علمی بخواهد، ما چکار کنیم جوان امروز راه صیانت از خودش را یاد بگیرد؛ البته کار آسانی نیست یقین هم داریم اگر به صد جوان هم راه را بگوئیم اینطور نیست که در هر صد نفر به نتیجه برسد ولی نصفش هم به نتیجه برسد برای ما کافی است؛ لذا یافتن راهکار برای جلوگیری از آسیب‌ها مسئله خیلی مهمی است.

خانواده ها نسبت به فضای مجازی مضطرب هستند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: از اینکه بیان کردید، زیرساخت‌هایی برای استفاده بهینه کودکان از فضای مجازی آماده کرده‌اید، خیلی خوشحال شدم، امروز خانواده‌ای نیست که نسبت به این قضیه مضطرب نباشد! انسان وقتی می‌بیند این گوشی‌ها دست بچه‌های ده ساله قرار گرفته، تمام بدنش می‌لرزد. یک بار که بزرگترش بپرسد چه چیزی را می‌بینی؟ دفعه بعد می‌رود در خلوت آن را می‌بیند. انسان هم که ۲۴ ساعت نمی‌تواند بالای سرش باشد، بهرحال از این کار شما تقدیر می‌کنم و این گونه امور را بیشتر کنید. ما الحمدلله جوان‌های خوش فکر و با استعداد فراوان داریم که بتوانند راهکار بیابند و برنامه‌نویسی کرده و محتوای مناسب برای ما درست کنند تا کودکان و دختران و پسران ما را حفظ کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی اطلاع رسانی از فعالیت ها و خدمات را مورد تاکید و سفارش قرار داد و افزود: به نظر من بسیاری از مسائل از این سوء نگاه به وجود می‌آید و ما باید این سوء نظر را اصلاح کنیم و با هم‌فکری، هم‌کاری و تدبیر مسائل را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مراکز و مجموعه های علمی و دینی مستمر باشد، اظهارداشت: درست است این مجموعه باید کارهای زیرساختی و فنی و در بخش دوم خدمات را انجام بدهد، امّا با این وجود لازم است بین این وزارتخانه و صاحب نظران مراکز علمی و فرهنگی ارتباط بیشتری باشد، چه بسا خود این ارتباط یک فکر جدیدی را برای شما در تشکیل زیرساخت ایجاد کند یا صاحب نظران علمی و دینی را وادار کند در تولید محتوا بیشتر به میدان بیایند، همین که گفتید،‌در بعضی از بخش‌ها وقتی ترافیک ایجاد شود هزینه‌اش رایگان می‌شود چیزی است که فرض کنید مثل بنده اصلاً از این مطلب اطلاع نداشتم، اینکه امکانات برای اهل فکر توسعه یابد بدانند و این زیرساخت‌ها چه ظرفیت‌هایی دارد و شما چکار می‌توانید کنید آنها را به تولید محتوا تشویق خواهد کرد و من فکر می‌کنم شاید بسیاری از حوزویان یا حتی بسیاری از دانشگاهیان هنوز آن استفاده بهینه را از این امکانات فراهم شده ندارند.

آیت الله فاضل لنکرانی بیان داشت: در درجه اول، ارتباط با مراکز فرهنگی بیشتر باشد، نمی‌گویم همایش‌های تشکیلاتی و صوری برگزار کنید، نحوه ارتباط اشکال مختلفی دارد، تبیین همین کارها برای اساتید حوزه و دانشگاه و یا از طریق نوشتار به نظرم کار بسیار مهمی است، مطمئن باشید این ارتباط برای شما بسیار مفید واقع خواهد شد چون وقتی محتوا بالا برود، ‌وقتی محتواهای ناسالم تصحیح شود، شما با آرامش بیشتری کارتان را دنبال می‌کنید. وقتی محتوا بالا برود شما باید زیرساختها را بیشتر کنید و توسعه بدهید و آن طرف هم متوجه شود که باید از این فضا بیشتر و بهتر استفاده کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: در مورد پیام‌رسان‌های داخلی هم خیلی خوشحال شدم از این که آنها را تقویت و تأیید می‌کنید و این کار بسیار لازمی است، ولی این فکر که استفاده از پیام‌رسان‌های دیگر را به طور کلی قطع کنیم به نظر صحیح نمی‌باشد. اگر بررسی شود شاید ضررش بیشتر از نفع آن باشد بهرحال ما امروز از طریق این پیام رسان‌های بین‌المللی با دنیا ارتباط داریم و در کمترین زمان می‌توانیم از سیاست، علم و اقتصاد دنیا، از همه چیز دنیا مطلع شویم. بله اگر پیام رسان‌های داخلی ما ان شاء الله به آن مرحله برسند که تمام نیازهای یک انسان را در جامعه برآورده کنند به‌طور طبیعی کسی سراغ پیام رسان خارجی نخواهد رفت.

استادحوزه علمیه قم ادامه داد: مثلاً درس‌های من سال‌هاست که در تلگرام قرار می‌گیرد، آماری که اخیراً از مسئول این‌کار گرفتم بیش از هفت میلیون مراجعه کننده داشته، من یک طلبه کوچک در گوشه‌ای از این حوزه هستم، آیا این ارزش نیست که ما از این طریق توانستیم با هفت میلیون نفر ارتباط برقرار کنیم؟ البته ممکن است یک نفر هم صد بار یک درس را گوش داده باشد ولی بهرحال هفت میلیون ارتباط است و این در شرایطی است که درس‌های ما اجتهادی است و به درد عموم نمی‌خورد، درسهای فقه و اصول و تفسیر است که تماماً بحثهای سنگینی است و نوع مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند ولی این تعداد که با ما از کشورهای مختلف تماس می‌گیرند و این درس‌ها را گوش می‌دهند واقعاً یک فرصت بسیار عظیمی است برای اسلام و شیعه و انقلاب و ما باید از این فرصت نهایت استفاده را کرده و صدای اسلام را به دنیا برسانیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه فضای مجازی فرصتی مناسب برای تبلیغ اسلام است، تاکید کرد: امیدوارم ان شاء الله بتوانید دائماً راهکارهای جدید و زیرساخت‌های معتبرتر و محکم‌تر و خدمات بهتری ارائه کنید و از آن طرف هم مراکز علمی خصوصاً حوزه و دانشگاه در تولید محتوا فعال‌تر باشند. ما مسابقات کتاب‌خوانی را از همین طریق برگزار کرده‌ایم. در این مسابقات کتابی که ۵۰۰ جلد چاپ کرده‌ایم صد هزار نفر مطالعه کننده دارد، این چه توفیق بزرگی است؟ نمی‌شود این فرصت را از دست بدهیم.