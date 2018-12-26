  1. استانها
  2. کرمان
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

شهردار کرمان:

جشن اهدای ویلچر طرح «هر درب بطری یک لبخند» برگزار می شود

جشن اهدای ویلچر طرح «هر درب بطری یک لبخند» برگزار می شود

کرمان - شهردار کرمان از برگزاری جشن اهدای ویلچر به برخی از نیازمندان طی اجرای طرح هر درب بطری یک لبخند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مهران عالم‌زاده گفت: این طرح از سال گذشته توسط مدیریت اجتماعی و گردشگری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان آغاز و طی آن فراخوان جمع‌آوری درب های بطری داده شد تا با فروش آنها تعدادی ویلچر برای معلولان خریداری شده و به آنها اهدا شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ یاری هم نوع و کمک به نیازمندان، حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست و نیز جلب مشارکتهای مردمی در کار خیر، اجرا شد.

عالم‌زاده تصریح کرد: بعد از اجرای این طرح، قریب چهار تن معادل چهار هزار کیلو درب بطری توسط شهروندان جمع‌آوری شد و بعد از برگزاری مزایده، درب‌های بطری تحویل برنده‌ مزایده شد و در مرحله‌ بعدی به یک شرکت خصوصی مستقر در تهران جهت خرید تعدادی ویلچر معرفی شد و پس از آن ۱۲ ویلچر خریداری شد .

شهردار کرمان تصریح کرد: به همین دلیل طی جشنی که پنج دی ماه ساعت ۱۹ شب در سالن بسطامی پارک مادر با حضور مسئولان و خیران و مردم برگزار خواهد شد؛ ویلچرهای خریداری شده بین نیازمندان واقعی که توسط بهزیستی استان شناسایی و معرفی شد؛ توزیع شود.

گفتنی است این جشن با حضور ۱۲ نفر از مددجویان نیازمند معرفی شده توسط سازمان بهزیستی برگزاری خواهد شد.

کد مطلب 4495834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها