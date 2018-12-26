جشن اهدای ویلچر طرح «هر درب بطری یک لبخند» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مهران عالمزاده گفت: این طرح از سال گذشته توسط مدیریت اجتماعی و گردشگری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان آغاز و طی آن فراخوان جمعآوری درب های بطری داده شد تا با فروش آنها تعدادی ویلچر برای معلولان خریداری شده و به آنها اهدا شود.
وی ادامه داد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ یاری هم نوع و کمک به نیازمندان، حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست و نیز جلب مشارکتهای مردمی در کار خیر، اجرا شد.
عالمزاده تصریح کرد: بعد از اجرای این طرح، قریب چهار تن معادل چهار هزار کیلو درب بطری توسط شهروندان جمعآوری شد و بعد از برگزاری مزایده، دربهای بطری تحویل برنده مزایده شد و در مرحله بعدی به یک شرکت خصوصی مستقر در تهران جهت خرید تعدادی ویلچر معرفی شد و پس از آن ۱۲ ویلچر خریداری شد .
شهردار کرمان تصریح کرد: به همین دلیل طی جشنی که پنج دی ماه ساعت ۱۹ شب در سالن بسطامی پارک مادر با حضور مسئولان و خیران و مردم برگزار خواهد شد؛ ویلچرهای خریداری شده بین نیازمندان واقعی که توسط بهزیستی استان شناسایی و معرفی شد؛ توزیع شود.
گفتنی است این جشن با حضور ۱۲ نفر از مددجویان نیازمند معرفی شده توسط سازمان بهزیستی برگزاری خواهد شد.
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