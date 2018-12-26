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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

در لایحه بودجه ۹۸ اعلام شد؛

تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد ریالی برای تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها

تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد ریالی برای تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها

بر اساس لایحه بودجه ۹۸ بانک های عامل مجازند در سال آینده مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید تجهیزات تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها به دانشگاه ها پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس بند ج تبصره ۴ این لایحه بانک های عامل مجازند در سال ١٣٩٨ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند.

تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند از شرکت خارجی تامین می شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

کد مطلب 4495837

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