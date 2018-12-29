ناصر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قواعد فوتبال ایران با بیشتر کشورهای دیگر تفاوت دارد. در کشور ما احساسات نقش مهمی در فوتبال دارد حتی نقش احساسات از مسائل فنی هم خیلی جاها پررنگ تر می شود.

وی افزود: کی روش علاوه بر این که بر مسائل فنی تسلط فراوانی دارد، احاطه خوبی هم بر مسائل احساسی دارد که این برای او در ایران یک برگ برنده است. اگر برانکو هم در فوتبال ایران موفق شده دقیقه به همین دلیل است. او هم به واسطه سالها حضور در ایران به این نکته واقف است و به جز مسائل فنی روی مسائل احساسی هم کار می‌کند.

پیشکسوت فوتبال ایران بیان داشت: به نظر من تیم ملی در آسیا نتیجه می‌گیرد. البته این را بگویم از دید من نتیجه گرفتن فقط قهرمانی نیست. چون پنج شش تیم برای قهرمانی می‌آیند که قرار است فقط یکی از آنها قهرمان شود. به نظر من خوب نتیجه گرفتن این است که مردم و هواداران از عملکرد تیم ملی راضی باشند.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال بلژیک در جام جهانی قهرمان نشد اما آنقدر سربلند از جام کنار رفت که جامعه فوتبال به اندازه قهرمان برایش احترام قائل شد. من فکر می‌کنم اگر تیم ملی ایران قهرمان هم نشود، سرافرازانه امارات را ترک می کند.

عباسی گفت: بعنوان یک ایرانی و یک پیشکسوت فوتبال بزرگترین آرزوی فوتبالی ام این است که تیم ایران قهرمان آسیا شود. اما منطقم می‌گوید شانس چند کشور از جمله ژاپن، استرالیا و کره از ایران و دیگر تیم ها بیشتر است.

هافبک پیشین تیم استقلال در خصوص آخرین شرایط این تیم اظهار داشت: نمی‌دانم دوستان در نقل و انتقالات چه کار می‌کنند، اما خودشان می‌گویند ما چراغ خاموش کار می‌کنیم. امیدوارم آنطور که می‌گویند بتوانند در نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشته باشند چون با شرایط کنونی قطعا این تیم در لیگ و آسیا به مشکل می‌خورد.

عباسی تاکید کرد: یک استقلالی هستم و دوست دارم این تیم قهرمان لیگ شود، اما منطق فوتبال می‌گوید که در مسابقات این فصل بعید است زور استقلال به سپاهان و پرسپولیس برسد.