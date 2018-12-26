انهدام ۲۴ باند مواد مخدر /افزایش ۱۲ درصدی کشفیات در کرمانشاه

علی شمشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا پیش از پایان آذر امسال یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر بدون احتساب مواد پیش‌ساز در کرمانشاه کشف شده است.

وی بیان کرد: ۵۸۰ لیتر مواد مایع پیش‌ساز و ۱۰۲ کیلوگرم مواد جامد و در مجموع ۶۸۰ کیلوگرم مواد پیش‌ساز کشف شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با بیان اینکه همچنان مواد مخدر سنتی بیشترین مصرف را دارد، گفت: تریاک با یک تن مصرف بیشترین ماده مخدر مصرف شده میان معتادان است.

وی از انهدام ۲۴ باندمواد مخدر در استان خبر داد و افزود: ۵۱۲۰ نفرخرده فروش، عمده فروش، معتاد متجاهر و توزیع کننده دراستان دستگیر شدند.

شمشیری بیشترین دستگیرشدگان را معتادان متجاهر دانست وگفت: آمار کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم باید مراقب فرزندان خود باشند و نسبت به تربیت و مراقبت از فرزندان خود نیز هوشیار باشند.