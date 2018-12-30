عبدالرضا اکبری بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون درباره اجرای نمایش «زن نیک ایالت سچوان» در حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: «زن نیک ایالت سچوان» که اقتباسی از اثر شناخته شده برتولد برشت به همین نام است اجرای خود را از ۲۷ آذر ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز کرده است.
وی ادامه داد: این نمایش اقتباسی آزاد و تازه است که فضایی شاد و باطراوت را به مخاطبان ارایه میدهد. داستان نمایش درباره یک محله فقیرنشین در ایالت سچوان است و قصه زندگی این افراد و تلاشی که برای تغییر وضعیتشان میکنند در فضایی رئالیستی و موزیکال روایت میشود.
وی درباره رویکردی که به متن برشت داشته است، بیان کرد: اصولا آثار برشت به دلیل سبک و سیاقشان با نمایشهای سنتی ایرانی قرابت دارند. آثار این نویسنده جهانشمول هستند و قابلیت اجرا در هر زمان و هر کشوری را دارند. این نمایشنامه نیز حال و هوایی دارد که می توان آن را در هر جایی اجرا کرد.
این بازیگر یادآور شد: متاسفانه در تئاتر ایران ادبیات نمایشی و آثار آیینی و سنتی خودمان از جمله تعزیه و نمایشهای سنتی مثل تخت حوضی را دست کم میگیریم در حالی که این آثار میتوانند ارتباط نزدیکی با مخاطبان برقرار کنند و تکنیکهایی چون فاصله گذاری که در نمایشهای حماسی و اپیک وجود دارد نیز در نمایش های ایرانی نیز دیده میشود.
وی اظهار کرد: برشت در این نمایشنامه کمی از فوت و فن فاصله گذاری فاصله گرفته و به رئالیسم نزدیک شده است اما در اجرا ما هم به جنبه رئالیستی اثر توجه کرده ایم و هم تلاش کردیم مخاطب را شریک اجرا کرده تا با کار بیشتر همراه شوند. این اثر نمایشی مسایل انسانی و اخلاقی را به نمایش می گذارد از همین رو می تواند مورد توجه تماشاگران قرار بگیرد.
اکبری در پایان درباره اجرا در حوزه هنری عنوان کرد: بعد از اجرای نمایش «درخونگاه» که استقبال خوبی هم از آن شد این نمایش دومین کاری است که در حوزه هنری به صحنه میبرم. مدتی است که اجراهای متفاوتی در این مکان به صحنه میروند و راه تماشاگران دارد به این تماشاخانه باز میشود. نمایش «زن نیک ایالت سچوان» نیز هم از نظر حضور بازیگران حرفهای و همه موسیقی و طراحی و فضاسازی جذابیتهایی دارد که میتواند مخاطبان را به خود جذب کند ضمن اینکه با وجودی که نمایش اثری خارجی است اما تماشاگران احساس میکنند با نمایشی با حال و هوایی ایرانی طرف هستند.
در خلاصه داستان این نمایش که اقتباسی آمده است: چند تن از مقامات ایالت سچوان به یک محله فقیرنشین میروند در مواجهه با آدمها متوجه میشوند که مهر و محبت و نیکی از میان آنها پر کشیده است، تنها کسی که به آنها کمک میکند زن گلفروش محله است، آنها در ازای اینکار اندکی پول به او میدهند تا مغازه راهاندازی کند و به نیکیهایش ادامه دهد اما سیل آوارههای دور و نزدیک او را به عرصه ورشکستگی میکشاند.
نمایش «زن نیک ایالت سچوان» به کارگردانی عبدالرضا اکبری از سهشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۳۰ اجراهای خود را در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز کرده است.
در این نمایش محمود راسخفر، پندار اکبری، فریبا دستوار، امیر حسین انصافی، میلاد رمضانی، رامین مسیبی، شکوفه حیدریان، عرفان اکبری، فاطمه نوری، نازنین تبریزی، مینا خدابخشی، اهورا پوراسکندریان، صدرا معمر، مبین دودانگی، میلاد صفوی، سجاد قربانی، امیرحسین مصدق، حسام رنجبر، ترمه منصوری، ترلان منصوری، آروین عباسی به ایفای نقش می پردازند.
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