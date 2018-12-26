۵۳۵۰ تن فرش دستباف از استان قزوین به خارج صادر شد

علی پرزحمت در حاشیه افتتاح یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر هشت هزار بافنده در استان قزوین دارای کارت شناسایی هستند که شش هزار نفر آنها فعال هستند.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۲۰۰ بافنده در روستاها فعالیت می کنند که ۹۰ تا ۹۵ درصد آنها را بانوان تشکیل می دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر ۳۸ کارگاه تولید فرش در استان فعال هستند که ۲۰ واحد متمرکز و ۱۸ واحد غیر متمرکز است.

پرزحمت بیان کرد: تا پایان آیان ماه امسال تعداد بیمه شدگان قالیباف در استان به ۱۹۵۹ نفر رسیده که تلاش می کنیم این تعداد افزایش یابد.

وی گفت: برای کمک به بافندگان فرش دستباف مبلغ ۲۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال تسهیلات به تعداد ۳۹۳ نفر از قالیبافان مستقل استان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صمت استان قزوین یادآورشد: همچنین در اجرای طرح پشتیبان در قالب ۱۳ طرح مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۹۷ نفر به صورت مشاغل خانگی تسهیلات داده شده است.

پرزحمت اضافه کرد: در قالب پشتیبان از سوی بانک عامل هم به هشت نفر از صاحبان کارگاهها مبلغ ۸ میلیارد ریال وام پرداخت شده است.

وی گفت: در راستای حمایت از تولید و با توجه به سیاست های دولت تعداد ۲۸ واحد برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت به ارزش ۵ میلیارد ریال به صندوق کارآفرینی امید معرفی شدند.

پرزحمت اظهارداشت: همچنین در سال جاری به ۳۹۳ نفر مجوز مشاغل خانگی و تعداد ۲۰ نفر مجوز پشتیبان صادر شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۵ هزار و ۳۵۰ تن فرش دستباف به ارزش ۸۳۸ هزار دلار به خارج از کشور صادر شد.

پرزحمت یادآورشد: برگزاری ۴ دوره آموزشی بافت فرش دستباف مقدماتی و پیشرفته برای ۱۰۰ نفر در خانه فرش و دوره ارتقاء مهارت برای ناظران فنی و چله کشها با حضور ۴۰ نفر از دیگر برنامه های آموزشی است.

وی گفت: در استان قزوین دو صادرکننده فعال فرش داریم که در تولید فرش های تمام ابریشم و تابلو گبه فعالیت می کنند.